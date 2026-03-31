Casas contenedor: cuánto cuestan en Mercado Libre y por qué son tendencia en construcción rápida

La tendencia que llegó a Mercado Libre con una amplia oferta de precios, diseños y materiales.

Las casas contenedor con la última tendencia en la era de la construcción rápida y eficiente. Este tipo de vivienda conquista el sector de bienes raíces porque son elementos reutilizados, de fabricación industrializada y que se adaptan a diseños flexibles sin dejar de lado la calidad.

Una de las ventajas más significativas es la velocidad de construcción. En el caso de un solo módulo, la vivienda puede estar lista en 24 horas. Pero para estructuras más grandes, como de 3 módulos, el plazo de entrega no supera los 5 días, según los especialistas en el sector.

La casa de contenedores es furor. La casa de contenedores es furor. Archivo A esto se suma durabilidad. Al ser fabricados con acero, los contenedores están preparados para soportar condiciones extremas, incluso resisten a la salinidad oceánica. Por eso es que prometen una vida útil de al menos 50 años.

Cabe destacar que los costos de este tipo de construcciones no son diferentes a los tradicionales, pero el ahorro de tiempo es clave. Sin embargo, si se incorporan sistemas de aislación térmica de alta calidad, el precio final puede superar la construcción de una vivienda con hormigón.

construccion con contenedores vivienda grupo zebra.jpeg La casa contenedor es una de las alternativas más rápidas para tener tu hogar. Zebra Arquitectura Modular La oferta de Mercado Libre En Mercado Libre la oferta es variada. Una de las opciones más buscadas es una casa de 30m2 de estilo cabaña, publicada a $14.980.000 y con la opción de pago de 6 cuotas sin interés de $2.496.666. Cuenta con una base de hormigón, paredes de madera, techo de chapa y aberturas puerta-ventana de aluminio o paños fijos de vidrio.