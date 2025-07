Del container al hogar: cómo es vivir en una casa contenedor en Mendoza

Sin embargo, el ingeniero civil Bruno, consultado por MDZ advierte que no resuelven el déficit habitacional que ocupa a la provincia y al país en general. "Son una alternativa puntual, no una solución masiva. Siguen siendo accesibles sólo para quienes tienen capacidad de ahorro", explicó. La experiencia de Marcelo, un mendocino que vive en una casa contenedor, refuerza esta visión: "Es cómoda, pero no es para cualquiera. Hay que adaptarse", agregó.