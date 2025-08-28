Nuevos lanzamientos para PlayStation: los juegos que llegan en la primera semana de septiembre

La primera semana de septiembre promete ser emocionante para los usuarios de PlayStation , ya que una gran variedad de nuevos títulos estarán disponibles para PS4 y PS5 . Desde juegos de aventura y deportes hasta experiencias únicas de acción, estos títulos estarán a disposición de los suscriptores desde el 2 de septiembre . Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los juegos que llegarán esta semana.

Septiembre comienza con una impresionante selección de juegos para PlayStation . Desde aventuras épicas hasta simuladores de deportes, la primera semana de este mes trae títulos de diversos géneros para todos los gustos. Aquí te dejamos un listado de los juegos que podrás disfrutar :

La aventura de ciencia ficción Metal Eden llega el 2 de septiembre a PS5 . Este título nos lleva a un mundo post-apocalíptico, donde el jugador deberá enfrentarse a desafíos para descubrir la verdad oculta en un escenario devastado por la guerra.

Disponible para PS4 el 3 de septiembre , Demonschool es un juego de rol con un enfoque en la estrategia y el combate táctico. Con gráficos únicos y una trama intrigante, los jugadores podrán sumergirse en un mundo donde las decisiones estratégicas son clave.

Hirogami (PS5) – 3 de septiembre

También disponible el 3 de septiembre para PS5, Hirogami es un juego de acción que mezcla la mitología japonesa con elementos de fantasía. El jugador tomará el rol de un guerrero con habilidades sobrenaturales mientras explora paisajes impresionantes.

Hell is Us (PS5) – 4 de septiembre

El 4 de septiembre, Hell is Us llega a PS5, ofreciendo una experiencia única de supervivencia en un mundo distópico. Con mecánicas de juego desafiantes y una narrativa envolvente, los jugadores deberán sobrevivir a los horrores de un universo caótico.

Hollow Knight: Silksong (PS4, PS5) – 4 de septiembre

Una de las grandes sorpresas de septiembre, Hollow Knight: Silksong estará disponible para PS4 y PS5 el 4 de septiembre. Este esperado juego de plataformas y aventuras nos lleva a un mundo subterráneo lleno de secretos, acción y plataformas desafiantes, continuando la historia de Hollow Knight.

Cronos: The New Dawn (PS5) – 5 de septiembre

Disponible el 5 de septiembre para PS5, Cronos: The New Dawn es un juego de rol en un mundo fantástico donde la magia y las armas se combinan para ofrecer una experiencia dinámica. Los jugadores podrán explorar vastos paisajes y enfrentarse a enemigos épicos en una trama llena de giros inesperados.

Daemon X Machina: Titanic Scion (PS5) – 5 de septiembre

Daemon X Machina: Titanic Scion llega el 5 de septiembre a PS5. Este título de acción mecánica nos invita a pilotar poderosos mechas mientras luchamos contra amenazas tecnológicas en un futuro distópico.

Everybody’s Golf: Hot Shots (PS5) – 5 de septiembre

Para los amantes del golf, Everybody’s Golf: Hot Shots aterriza el 5 de septiembre en PS5. Este juego de deportes ofrece una experiencia divertida y relajada, ideal para jugar en cualquier momento y disfrutar de la competición en un ambiente más ligero.

NBA 2K26 (PS4, PS5) – 5 de septiembre

El popular simulador de baloncesto, NBA 2K26, estará disponible el 5 de septiembre tanto para PS4 como para PS5. Con nuevas mecánicas, gráficos mejorados y una jugabilidad más fluida, este juego es imprescindible para los fanáticos del baloncesto.

Baby Steps (PS5) – 8 de septiembre

El 8 de septiembre llega Baby Steps a PS5, un juego único que combina plataformas y resolución de puzzles con una historia encantadora. Los jugadores deberán guiar al protagonista en un mundo lleno de retos, usando mecánicas innovadoras para avanzar.

