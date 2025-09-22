Steam perderá soporte en este sistema operativo a partir de 2026: qué debes hacer

Valve anunció que Steam perderá soporte en equipos con Windows 10 de 32 bits a partir del 1 de enero de 2026. Los usuarios que aún utilicen esa versión del sistema operativo deberán actualizar sus computadoras para seguir accediendo a la plataforma de videojuegos más popular del mundo.

La compañía explicó en un comunicado que el cliente de Steam ya no recibirá actualizaciones en este sistema operativo. Esto incluye parches de seguridad y mejoras técnicas, lo que tarde o temprano provocará que la aplicación deje de funcionar de manera correcta.

Según la 'Encuesta de Hardware' de Steam , el impacto será mínimo: apenas el 0,01% de los jugadores utilizan actualmente Windows 10 de 32 bits. Sin embargo, Valve remarcó que la actualización es obligatoria para garantizar la compatibilidad de la plataforma.

Valve recomienda actualizar a Windows 10 de 64 bits para seguir usando la plataforma sin problemas.

Valve sugirió actualizar a Windows 10 de 64 bits, que seguirá siendo compatible con Steam incluso cuando Microsoft concentre sus esfuerzos en Windows 11. Además, aclaró que los juegos de 32 bits seguirán funcionando con normalidad, por lo que la medida solo afecta al sistema operativo.

La empresa advirtió que algunas funciones clave de la plataforma ya dependen de controladores y bibliotecas que no son compatibles con versiones de 32 bits. Por eso, los jugadores deben dar el salto a un sistema moderno si quieren mantener su biblioteca activa y sin interrupciones.

steam soporte3 El fin del soporte afectará a un mínimo porcentaje de usuarios, pero será obligatorio actualizar. Imagen extraída de la web

Fecha del fin de soporte

El 1 de enero de 2026 es la fecha en la que Steam dejará de dar soporte a Windows 10 de 32 bits. Desde ese día, los usuarios no recibirán actualizaciones y el servicio no podrá garantizar su correcto funcionamiento.

Valve fue clara: “Las futuras versiones de Steam solo funcionarán en versiones de 64 bits de Windows. Recomendamos encarecidamente a todos los usuarios de Windows 10 de 32 bits que actualicen lo antes posible”.