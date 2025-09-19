¿El fin de los juegos para adultos en PC? Steam bloquea su acceso anticipado sin previo aviso

La relación entre Steam y los juegos con contenido para adultos se complica cada vez más. Tras las presiones de Collective Shout —organización feminista que denuncia la cosificación sexual de las mujeres en medios y videojuegos— y de los principales procesadores de pago como VISA y Mastercard, la tienda digital de Valve eliminó en el pasado múltiples títulos considerados “inapropiados”. Ahora, los desarrolladores denuncian una nueva medida que golpea directamente sus posibilidades de distribución: la prohibición de estrenar títulos para adultos en acceso anticipado.

El caso más reciente es el del estudio Dammitbird, que planeaba lanzar Heavy Hearts, un título con temática para adultos, bajo el modelo de acceso anticipado de Steam . Sin embargo, la compañía recibió una negativa directa.

De acuerdo con los desarrolladores, cumplieron con todos los requisitos técnicos exigidos para acceder a esta modalidad —como tener el juego completado en un 65 % o más, en su caso un 70 %—, pero Valve rechazó la solicitud alegando que no pueden “respaldar el modelo de desarrollo de acceso anticipado para un juego con contenido para adultos ”.

En un comunicado difundido en redes sociales, Dammitbird criticó la decisión. “Era el momento adecuado para entrar al acceso anticipado, pero ahora, de repente y sin un anuncio de políticas, las reglas han cambiado y no puedo unirme al acceso anticipado de Steam”. En un comunicado difundido en redes sociales, Dammitbird criticó la decisión. “Era el momento adecuado para entrar al acceso anticipado, pero ahora, de repente y sin un anuncio de políticas, las reglas han cambiado y no puedo unirme al acceso anticipado de Steam”.

El caso más reciente es el del estudio Dammitbird, que planeaba lanzar Heavy Hearts, un título con temática para adultos.

¿Qué cambió en la política de Steam?

Lo llamativo es que Valve no notificó oficialmente un cambio en sus políticas. En julio, la compañía solo había advertido que algunos juegos con contenido “delicado” podrían violar los estándares de la plataforma y, en consecuencia, ser eliminados. Sin embargo, nunca se mencionó que esto afectaría al programa de acceso anticipado, que permite a los estudios independientes recaudar fondos y recibir retroalimentación de los jugadores durante el desarrollo.

La medida representa un duro golpe para los creativos que dependen de esta función, ya que sin acceso anticipado pierden una de las principales vías de financiamiento y visibilidad dentro de la plataforma más usada de PC.

contenido adulto3 Sin acceso anticipado, los creativos pierden financiamiento y visibilidad, poniendo en riesgo proyectos en desarrollo. Steam

La presión externa: Collective Shout y los procesadores de pago

La postura de Valve no se da en el vacío. La presión de colectivos como Collective Shout, que denuncia la “glorificación de la violencia contra las mujeres” en algunos videojuegos, ha influido en las decisiones de las tiendas digitales. A esto se suma el peso de empresas como VISA y Mastercard, que en el pasado amenazaron con cortar servicios de pago a compañías que albergaran títulos de contenido sexual explícito.

Frente a este escenario, no solo Steam ha endurecido sus reglas: otras plataformas como itch.io también han limitado o directamente eliminado la distribución de juegos para adultos.

contenido adulto2 La presión de colectivos feministas y de procesadores de pago como VISA y Mastercard influyó en la medida. VISA

Un futuro incierto para los desarrolladores

El nuevo movimiento de Steam deja a muchos estudios en una situación complicada. Sin acceso anticipado, la financiación y la interacción temprana con los jugadores se reducen de manera drástica. Esto podría llevar a que proyectos en curso nunca se completen o que los creadores deban buscar plataformas alternativas de distribución mucho menos visibles que la tienda de Valve.

Aunque la comunidad gamer y los desarrolladores han alzado la voz en redes sociales, por el momento Steam no ha emitido un comunicado oficial sobre los ajustes realizados en su programa de acceso anticipado.

Lo que está claro es que, una vez más, los juegos con contenido para adultos enfrentan un panorama oscuro dentro del ecosistema de PC, y la decisión de Valve marca un precedente que podría extenderse a otras plataformas digitales.