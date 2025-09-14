Steam se renueva en septiembre: esta actualización cambiará tu experiencia gamer

¿Puede una simple actualización transformar la manera en la que jugamos en PC? Eso es lo que busca Valve con la nueva versión de Steam , lanzada en septiembre, que introduce cambios clave en accesibilidad, rendimiento y compatibilidad con mandos, además de optimizar la grabación y el streaming de partidas.

Entre las novedades más destacadas para el mundo gamer aparece un menú de accesibilidad con opciones como alto contraste, reducción de movimiento y escalado de interfaz. También se mejoró la gestión de aplicaciones privadas, la fiabilidad de las colecciones y se sumó una pestaña de personalización en cada juego, donde se puede cambiar arte y títulos.

Valve corrigió además múltiples errores visuales, tanto en el modo escritorio como en Big Picture, reforzando la estabilidad del cliente.

La superposición de Steam ahora es más clara y rápida. Se añadieron fuentes y escalado de DPI mejorados, correcciones en la visualización de FPS y soporte para mostrar la temperatura de la CPU en tiempo real, tanto en Windows como en Linux. Además, se optimizó el rendimiento con Vulkan, OpenGL y D3D12.

Cada vez más gamers usan mandos en PC. Por eso, la actualización incluye soporte para nuevos controladores como PDP REALMz y FlyDigi, y mejoras en la compatibilidad con Xbox y PlayStation. También se resolvieron problemas de dispositivos duplicados y apertura de configuraciones.

steam4 Se añadieron fuentes y escalado de DPI mejorados, correcciones en la visualización de FPS y soporte para mostrar la temperatura de la CPU en tiempo real, tanto en Windows como en Linux. Steam

Grabación, streaming más fluidos y otros cambios importantes

La grabación de partidas ahora tiene mejor reproducción en altas tasas de bits, exportación más estable y atajos de teclado optimizados.

En el juego remoto, se redujeron los tartamudeos en el streaming, y se mejoró la compatibilidad en Linux con correcciones en el botón guía y el emparejamiento. Además esta actualización trae:

Aviso del fin de soporte para macOS 11 en octubre de 2025.

Interfaz más estable, con correcciones en escalado, navegación y archivos.

Páginas de juegos en la tienda más amplias, con posibilidad de incluir vídeos en las descripciones.

Mejoras en la búsqueda, el menú de la tienda y la presentación de géneros.

steam 5 Si ya tenés Steam instalado, no es necesario hacer nada: la actualización se descarga automáticamente y se instala al reiniciar el cliente. Steam

Cómo actualizar a la nueva versión

Si ya tenés Steam instalado, no es necesario hacer nada: la actualización se descarga automáticamente y se instala al reiniciar el cliente. También se puede forzar desde el menú “Steam > comprobar si existen actualizaciones del cliente”.

Para quienes todavía no tengan Steam, la última versión ya está disponible para descargar desde el sitio oficial de Valve.

La actualización de septiembre no solo corrige errores, sino que impulsa a la plataforma hacia una experiencia más completa y accesible. Desde la mejora en la superposición de juegos hasta la compatibilidad con nuevos mandos y un streaming más estable, Valve sigue marcando el rumbo del gaming en PC.