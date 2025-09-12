Tres juegos GRATIS en Steam que te encantarán si disfrutaste Hollow Knight: Silksong
Tras el éxito del metroidvania de Team Cherry, repasamos tres títulos gratuitos en Steam que ofrecen exploración, desafío y muy buenas reseñas.
¿Terminaste Hollow Knight: Silksong y querés más juegos con la misma esencia? El histórico estreno del título de Team Cherry sacudió a la comunidad gamer: superó los 560 mil jugadores en simultáneo en su debut y recibió reseñas “extremadamente positivas” en Steam. Pero si buscás experiencias similares sin gastar un peso, la plataforma ofrece opciones totalmente gratis que mantienen el espíritu desafiante y de exploración.
Te Podría Interesar
En esta propuesta encarnás a un ángel que desciende al Infierno para enfrentarse a Satanás. Con un estilo que mezcla bullet-hell, dash, doble salto y combates frenéticos, ofrece una experiencia breve pero intensa. Su control preciso y estética oscura lo convierten en una alternativa ideal para quienes disfrutaron la energía de Silksong. En Steam tiene valoraciones “mayormente positivas”.
Este plataformero retro recuerda a las PC de principios de los 90. Combina exploración clásica con un nivel de dificultad que sorprende por su crudeza y constantes secretos. Comparte con Silksong esa sensación de viaje solitario e implacable, donde cada paso puede convertirse en un reto. Su simpleza visual esconde un gran desafío que ha sido muy bien recibido por los jugadores.
Skelethrone: The Prey
Se trata de un preludio gratuito de una saga más amplia. Presenta un mundo oscuro con mecánicas de metroidvania y elementos RPG, donde la muerte es parte del aprendizaje. Aunque su valoración es más moderada en Steam, destaca por su atmósfera opresiva y una progresión que mantiene en tensión constante, muy en la línea de lo que buscan los fans de Hollow Knight: Silksong