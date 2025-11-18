Supermercados liquidan televisores con descuentos de hasta el 50%

Supermercados de Argentina ofrecen un mega descuento en televisores a mitad de precio. Cómo conseguirlos.

En un esfuerzo por repuntar el consumo de productos de alto valor y levantar las ventas, dos de las principales cadenas de supermercados del país han lanzado una agresiva campaña de liquidación en la línea de televisores. La iniciativa busca atraer a los clientes que desean renovar sus equipos, ofreciendo rebajas que alcanzan hasta el 50% y en cuotas.

La baja en la demanda de bienes durables ha impulsado a gigantes cadenas como Coto y Carrefour a activar promociones especiales, principalmente a través de sus tiendas virtuales, donde se concentra el mayor volumen de estas ofertas.

Los descuentos, combinados con opciones de pago en cuotas sin interés, han generado un marcado repunte en el interés de los consumidores.

Cómo conseguir televisores con descuento en supermercados La cadena Coto ha dispuesto rebajas que llegan hasta el 25% de descuento en pago único, con una amplia gama de modelos y marcas de renombre.

Smart TV BGH 55'' : unidades disponibles con un 25% de reducción sobre el precio de lista.

Smart TV THS 43'' : se consiguen con un 25% de descuento, destacándose como uno de los precios más bajos para esa pulgada.

Equipos 4K y Full HD: la oferta abarca desde modelos de 43 pulgadas, que se encuentran entre los más demandados, hasta opciones de 65 pulgadas 4K, todos con importantes rebajas. Para obtener más detalles se puede ingresar al sitio web de Coto para conseguir el modelo exacto con su respectivo precio.