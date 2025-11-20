Presenta:

Árboles caídos e incendios en Tunuyán por el combo de calor y el viento Zonda

Los focos de incendios se registraron en el Manzano Histórico. Bomberos voluntarios de Tunuyán iniciaron los trabajos en el lugar. Alerta por el viento Zonda.

Desde la Municipalidad de Tunuyán pidieron transitar con precaución.

Tunuyán es uno de los departamentos más afectados por el indeseado combo de calor y el viento Zonda que comenzó a soplar en las últimas horas. Según informaron desde la municipalidad, se desataron varios focos de incendios en el Manzano Histórico y también hubo árboles caídos en distintas rutas y caminos de la zona.

Cuadrillas municipales trabajan para sacar los árboles caídos.

Desde la Municipalidad de Tunuyán pidieron transitar con precaución por las distintas rutas y calles del departamento. "Se registra caída de ramas y árboles en distintas arterias como calle Tabanera, Ruta 92, calle La Argentina, Corredor productivo y el resto de las calles del departamento", puntualizaron.

Por otro lado, la comuna tunuyanina informó que se produjeron varios focos de incendios a los costados de la ruta 89, en el camino hacia el Manzano Histórico. "Sobre los costados de la mencionada ruta trabaja personal de bomberos voluntarios, Municipalidad de Tunuyán y Policía de Mendoza para sofocar los mismos", indicaron.

Hay árboles caídos en distintas zonas de Tunuyán.
