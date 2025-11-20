Villa General Belgrano vive su tradicional Oktoberfest por primera vez en noviembre

Villa General Belgrano atravesará un fin de semana extralargo convertido en el epicentro de una celebración que ya forma parte de su ADN: la Oktoberfest Argentina. La villa volvió a colmarse de turistas, música en vivo, aromas centroeuropeos y ese clima festivo en una de las fiestas más convocantes del país que este año por primera vez se realiza en noviembre .

La programación de este segundo capítulo viene cargada de figuras centrales. La agenda musical incluye a Babasónicos (viernes 21) , La Vela Puerca (sábado 22) , La K’onga (domingo 23) y Experiencia Queen (lunes 24) , marcando un fin de semana que apuesta a públicos diversos y a una fiesta que no deja de crecer.

Como cada año, el predio abre sus puertas desde las 14 y el desfile típico, que parte desde calle San Martín frente al histórico Viejo Munich, comienza a las 16. Cada jornada combina bailes tradicionales, intervenciones artísticas y el esperado espiche: uno al cierre de la caravana y otro pasadas las 21.15, manteniendo un rito que ya es marca registrada en la celebración.

La fiesta también se prolonga después del número central con el Oktober Abend , una propuesta nocturna con DJ en vivo que extiende la diversión hasta las 5 de la mañana, convirtiendo al Bosque de los Pioneros en un auténtico punto de encuentro para miles de visitantes.

La apertura oficial de esta edición se realizó el fin de semana pasado cuando volvió a reunir a colectividades, agrupaciones regionales y academias de danza que desplegaron un repertorio mixto: desde ritmos de raíz centroeuropea hasta expresiones latinoamericanas, flamencas, rock y pop. Los desfiles, los trajes típicos y la gastronomía coronaron una jornada que recuperó la esencia de esta fiesta fundada por pioneros y sostenida por generaciones.

Entre los momentos más celebrados apareció una propuesta inédita: un show de highline, disciplina que consiste en cruzar una cinta a gran altura y que aportó emoción y vértigo al corazón del predio. Los encargados fueron el atleta serrano Gonzalo Caturelli, referente internacional, y la alemana Cecilia Stock, múltiple campeona mundial. Su intervención cautivó al público y se transformó en uno de los hitos de la noche.

Los Pericos abrieron la agenda musical con un show de más de hora y media donde repasaron sus éxitos. La grilla siguió con la presentación de Abel Pintos, en su primera actuación en el escenario mayor de la Oktoberfest.

oktonerfest 2025

Porqué en noviembre

La tradicional Oktoberfest de Villa General Belgrano siempre tiene un lugarcito en el mes de octubre, aprovechando el gran movimiento turístico que tiene el fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Cuando en diciembre de 2024 se estableció que en 2025 esa fecha que recayó un domingo no iba a ser trasladable, las autoridades municipales realizaron gestiones ante el Gobierno nacional para que se reviera la medida.

Sin embargo, ante la negativa de trasladar el feriado, el intendente Oscar Santarelli finalmente decidió anunciar en febrero que, por primera vez en su historia y para garantizar el éxito de la Fiesta, la misma se trasladaría a noviembre.

La organización consideró realizarla en un fin de semana largo ayuda a maximizar la asistencia, lo que es clave para los negocios locales, los patrocinadores y para el turismo.

Ya cuando el Gobierno dio marcha atrás y en septiembre anunció el traslado del feriado del 12 de octubre, la grilla ya había sido lanzada y era imposible para Villa General Belgrano adelantar la fecha de la realización del Oktoberfest para que recayera en ese mes como venía haciéndose por más de 60 ediciones.