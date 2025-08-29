La ciudad que tuvo que postergar el Oktoberfest porque le negaron un feriado en octubre

En febrero pasado, una noticia sorprendía a todos. La tradicional Fiesta Nacional de la Cerveza de Villa General Belgrano, Oktoberfest había sido reprogramada para noviembre. La decisión había sido tomada por la Municipalidad, luego de que el Gobierno nacional informara que el feriado del 12 de octubre , Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no sería trasladable.

Con ese panorama, el intendente Oscar Santarelli confirmó que el Oktoberfest se trasladaría al fin de semana largo de noviembre, del 21 al 24, garantizando así un marco turístico y económico favorable para la localidad. Por primera vez en más de 60 años el Oktoberfest no será en octubre sino en noviembre

En ese momento, se emitió un comunicado justificando la decisión. "El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa General Belgrano informa a la Comunidad que viene realizando gestiones desde el pasado mes de diciembre por la posibilidad del traslado del feriado del 12 de octubre al día lunes 13. Como este pedido fue considerado inviable por el gobierno Nacional, para no afectar el prestigio y posicionamiento social, económico y turístico de la Oktoberfest, se propuso excepcionalmente por este año 2025, el traslado al feriado extra largo de noviembre".

Como se hace tradicionalmente, durante la Fiesta del Chocolate Alpino en vacaciones de invierno, fue presentada la grilla de espectáculos: Los Pericos, Abel Pintos y The Beatles Symphonic Fantasy los días 14, 15 y 16 de noviembre. Babasónicos, La Vela Puerca, La K’onga y Experiencia Queen, el 21, 22, 23 y 24 de noviembre.

Pero esta semana, ese feriado negado por el 12 de octubre, se trasladó a pesar de la negativa inicial al lunes 13. El Gobierno consideró ahora que ya no era tan inamovible. Es que en las últimas horas el presidente Javier Milei firmó un decreto que restituye la posibilidad de mover feriados que coinciden con fines de semana

Aún así, desde la organización del Oktoberfest ratificaron que la fecha de la fiesta ya no se modificará. En diálogo con este medio, la secretaria de Turismo de Villa General Belgrano, Gabriela Cachayu, explicó: “Siempre un nuevo feriado es bienvenido. Para octubre va a estar bueno que la gente tenga una posibilidad más. La Oktoberfest que se pasó a noviembre se decidió en el mes de febrero, cuando se sabía que este feriado no iba a ser trasladado. Así que esa fiesta ya no se va a cambiar, ya tenemos todo contratado, es un evento que se trabaja con muchos meses de anticipación”.

De todos modos, adelantó que octubre no quedará vacío: “El fin de semana que ahora será largo coincide con el aniversario de nuestro pueblo. Ese sábado 11 de octubre vamos a estar celebrando con un evento turístico especial, en el marco de la fecha fundacional de Villa General Belgrano”, dijo.

Impacto turístico y económico

Cabe destacar que la Fiesta Nacional de la Cerveza es uno de los acontecimientos más convocantes de Córdoba, con fuerte impacto en la hotelería, la gastronomía y el comercio local. Por eso, asegurar un fin de semana largo resulta clave para sostener los buenos números de la temporada.

La edición 2025 quedará en la historia como la primera vez que la Oktoberfest se celebre fuera de octubre. Y aunque el Gobierno nacional haya dado marcha atrás en su decisión inicial sobre los feriados, Villa General Belgrano ya puso la vista en noviembre para volver a reunir a miles de turistas alrededor de la cerveza, la música y la cultura centroeuropea que caracteriza al evento.