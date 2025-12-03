Préstamos de hasta $40.000.000 en diciembre: quiénes pueden acceder

Los préstamos personales siguen siendo una salida rápida cuando aparece un gasto inesperado, se complica el pago de las tarjetas o surge la chance de encarar una refacción en casa. En diciembre de 2025, tres de las entidades más relevantes del país — BBVA , Banco Nación y Banco Provincia — mantienen activas líneas de crédito con montos elevados.

Las mismas pueden llegar a $40.000.000 e incluso superarlos en algunos casos. Detrás de esos números, sin embargo, hay condiciones muy diferentes: tasas, plazos y exigencias que conviene revisar con detalle antes de pedir dinero.

En el caso del BBVA, la propuesta apunta a quienes ya operan con el banco. La entidad permite solicitar hasta $40.000.000 de manera online y elevar el tope a $70.000.000 si el trámite se hace en una sucursal. El plazo de devolución llega a 60 meses y el crédito está disponible tanto para trabajadores en relación de dependencia como para independientes. La tasa nominal anual ronda el 138% y la tasa efectiva anual se ubica cerca del 269,23%, siempre atada al historial crediticio de cada persona.

Los requisitos combinan edad, ingresos y antigüedad laboral. Solo pueden pedir el préstamo quienes tengan entre 18 y 74 años. La permanencia mínima en el empleo es de tres meses cuando el sueldo se acredita en BBVA y de un año si se cobra en otro banco. Para profesionales independientes se exige al menos un año de actividad, mientras que monotributistas y comercios deben demostrar dos años.

El ingreso neto mensual requerido arranca en $308.200 y la cuota no puede superar el 30% de ese monto. El préstamo usa el esquema francés de amortización, con tasa fija durante toda la vida del crédito, y admite montos desde $1.000. La gestión se realiza con un simulador online: se elige monto y plazo, se cargan los datos, se aceptan las condiciones y, si la operación se aprueba, el dinero se acredita en el momento.

Banco Nación: créditos de hasta $100.000.000 con tasa más baja

El Banco Nación también ofrece préstamos personales en los que es posible pedir $40.000.000, dentro de una línea cuyo límite máximo asciende a $100.000.000. Están disponibles para empleados, monotributistas y autónomos, y el plazo puede llegar a 72 meses, algo más prolongado que en BBVA. Para quienes cobran sus haberes en la entidad, la tasa nominal anual se ubica alrededor del 61%, con una tasa efectiva anual cercana al 81,30% y un costo financiero total que supera el 104%.

Estos préstamos personales pueden ser un gran alivio para adquirir una propiedad, auto o solo renovar el hogar.

La cuota mensual no puede absorber más del 35% de los ingresos netos del solicitante y, además, el banco analiza el nivel general de endeudamiento. Para iniciar el trámite se piden el DNI, comprobantes de ingresos y, cuando corresponde, el Certificado de Cumplimiento Censal. El pedido puede hacerse vía online o de manera presencial en una sucursal. Una vez que el crédito es aprobado, el monto se deposita directamente en la cuenta del cliente, sin necesidad de pasos intermedios.

Banco Provincia: hasta $50.000.000 y plazos más largos

El Banco Provincia apunta a otro segmento, pero con números también elevados. Sus préstamos personales permiten acceder a montos de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Están orientados a empleados del sector privado, trabajadores del Estado y jubilados que cobren sus haberes en la entidad. La tasa es fija y se ubica en torno al 98% anual. A modo de referencia, por cada $100.000 solicitados a seis años, la cuota mensual ronda los $8.680,95. El desembolso del dinero se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del crédito.

El trámite se hace en forma remota a través de BIP Móvil o del Home Banking. El cliente ingresa con su usuario, selecciona la opción “Solicitar Préstamo”, define el monto y el plazo, revisa las condiciones y confirma la operación. Si no hay observaciones por parte del banco, la acreditación se ve en la cuenta al día siguiente. Como en los otros casos, el consejo básico es no quedarse solo con la cuota estimada: hay que mirar la tasa total, el costo financiero, el impacto sobre el presupuesto mensual y el nivel de deuda que ya se arrastra.

En síntesis, diciembre llega con una amplia oferta de créditos personales en los principales bancos, pero en un contexto de tasas altas y plazos largos. Para algunos perfiles, las líneas de BBVA pueden resultar atractivas por la rapidez y la posibilidad de manejar todo desde el celular. Para otros, la prioridad será una tasa más baja o una cuota que no se lleve gran parte del sueldo, como proponen Nación y Provincia para clientes que cobran haberes en esas entidades. Comparar simulaciones, medir la capacidad real de pago y proyectar el costo total del préstamo son pasos clave antes de comprometerse con un crédito millonario.