Banco Nación y un súper reintegro en nafta antes de fin de mes

Hasta el 30 de noviembre, quienes son clientes del Banco Nación tienen una chance extra para aliviar, aunque sea un poco, lo que se paga cada vez que se llena el tanque. La entidad puso en marcha una promoción que devuelve el 30% de lo consumido en combustibles en estaciones de servicio adheridas.

Esta promoción es con un límite de reintegro mensual de $15.000 por persona y un esquema de uso que conviene revisar antes de acercarse al surtidor.

El beneficio está disponible en todo el país y solo se aplica de viernes a domingo, hasta el 30/11 inclusive. La promo alcanza las cargas de nafta y gasoil en estaciones de cuatro redes: YPF, Shell, Axion y Gulf que operen con esta modalidad. Sobre el total de la compra se calcula una devolución del 30%, que se acumula durante el mes hasta llegar al tope de reintegro fijado para cada cliente identificado por su CUIT.

Según informó la entidad, la campaña está dirigida a la cartera de consumo. Por eso, únicamente participan las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación . No están incluidos otros emisores, ni pagos con tarjetas de débito ni operaciones en efectivo en los mismos puntos de venta. Tampoco forman parte del beneficio las compras de otros productos o servicios de la estación que no sean combustibles líquidos.

Para que el descuento se haga efectivo no alcanza con presentar la tarjeta: es obligatorio pagar a través de la app BNA+ usando MODO. Al momento de la carga, el cliente debe escanear el código QR de MODO disponible en la estación y, dentro de la aplicación, seleccionar alguna de las tarjetas de crédito del Banco Nación que participan de la promo. Si se intenta pagar con saldo en cuenta o mediante un QR generado por otra billetera virtual, el reintegro no se aplica.

En el caso de los consumos realizados con tarjetas adicionales, la persona que usa el plástico también debe tener una cuenta monetaria en el Banco Nación asociada a BNA+ para poder recibir el reintegro. El límite de $15.000 se calcula por cliente y por mes calendario, más allá de que opere con una o varias tarjetas de crédito del banco.

Plazos y límites de la devolución

El reintegro no se ve reflejado en el ticket ni en el resumen en el mismo momento de la compra. De acuerdo con las condiciones de la campaña, el monto ahorrado se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta vinculada a BNA+ de quien hizo el pago. Si durante el mes se realizan varias cargas respetando las condiciones, las devoluciones se van sumando hasta alcanzar el tope previsto.

El Banco Nación aclaró además que no responde por la calidad del combustible ni por el servicio brindado en las estaciones, ya que su rol se limita a administrar el reintegro sobre consumos que cumplan todos los requisitos. Para los automovilistas que todavía no programaron cuándo llenar el tanque, puede ser una buena idea organizar la próxima carga entre viernes y domingo y así aprovechar los últimos días de esta promoción.