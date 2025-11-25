Banco Nación: último día con 25% de descuento en tus compras de supermercado

En un contexto de precios en alza, cada peso que vuelve a la billetera cuenta. Por eso, el acuerdo entre Banco Nación , MODO, Mastercard y las cadenas Jumbo, Disco y Vea se transforma en una oportunidad concreta para abaratar la compra del supermercado .

El beneficio se aplica un solo día de la semana, pero se mantiene por varios meses y permite recuperar una suma importante de dinero si se usa de forma estratégica.

El esquema es simple: el beneficio se activa únicamente los días martes y solo en compras presenciales en locales de Cencosud en la Argentina. Para participar hay que pagar en pesos con tarjetas Mastercard emitidas por bancos del país, ya sean de crédito, débito o prepago, siempre a través de pagos sin contacto. Hay dos niveles de devolución. Si se usa la tarjeta de manera “contactless” tradicional, el reintegro es del 15% y tiene un tope de $6.000 por semana y por cuenta. Si la operación se hace con tecnología NFC desde un dispositivo móvil usando MODO, el reintegro sube al 25% y el límite semanal llega a $8.000.

En la práctica, esto significa que quien paga desde el celular con MODO puede recuperar hasta $8.000 cada martes, siempre que el monto de la compra alcance para agotar el tope. El reintegro no se ve en la línea de caja. Se acredita después, ya sea en el resumen de la tarjeta de crédito o directamente en la cuenta vinculada cuando se trata de plásticos de débito o prepago.

El dinero no vuelve de inmediato. En el caso de las tarjetas de crédito, la bonificación puede aparecer en hasta dos resúmenes posteriores a la fecha de la operación. Para las tarjetas de débito y prepagas, el plazo puede extenderse hasta 30 días hábiles bancarios. Es importante tenerlo en cuenta para no frustrarse si el movimiento no figura en el mismo cierre. El beneficio está pensado para consumo personal y se aplica a compras en pesos dentro del país.

Otra condición clave es que la tarjeta debe estar al día. Las cuentas en mora o bloqueadas por cuestiones administrativas quedan afuera de la promoción. También se excluyen las operaciones realizadas con tarjetas Maestro, los pagos con chip tradicional y las compras mediante lectura de códigos QR. El foco está puesto en los pagos sin contacto y, en especial, en el uso del celular como medio de pago.

Vigencia, límites y exclusiones en góndola

La promoción tiene fecha de cierre definida: rige hasta el 30 de noviembre de 2025, siempre y cuando la compra se haga un martes en un local físico de Jumbo, Disco o Vea. El tope de reintegro se calcula por semana y por cuenta, no por comercio ni por tarjeta, por lo que conviene organizar las compras para aprovechar al máximo el beneficio.

Como ocurre en muchas campañas bancarias y de medios de pago, hay productos que no participan. En este caso, quedan fuera determinadas bodegas y etiquetas de vinos y espumantes de alta gama, que se enumeran en la letra chica de la acción.

La promoción es organizada por Mastercard Cono Sur, por lo que ante cualquier duda sobre cargos por compras en cuotas o condiciones puntuales se recomienda consultar al banco emisor antes de pasar la tarjeta o acercar el celular al lector. De ese modo, cada martes puede convertirse en el día ideal para hacer la compra grande del súper con un descuento fuerte asegurado.