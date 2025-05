Una mujer argentina creyó que mantenía una relación con George Clooney, pero fue estafada por 15 mil dólares

Una mujer argentina fue víctima de estafa y perdió 15 mil dólares al creer que hablaba con el verdadero George Clooney, quien le pidió el dinero para avanzar con su presunto divorcio. Sin embargo, se trataba de videos creados con Inteligencia Artificial.

La mujer creyó en las palabras del presunto actor al verlo hablar en un video que fue creado mediante Inteligencia Artificial. De esa manera, la víctima mantuvo un vínculo diario durante un mes y medio hasta que se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa.

“Yo estaba en Facebook y vi una página de George Clooney, yo pensé que era real, empezamos a hablar y me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta”, comenzó a contar la mujer.

Ella pensó que la cuenta estaba verificada y confió, por eso entregó dinero (alrededor de 300 dólares) para acceder a una supuesta tarjeta del Fans Club. “Después te piden más plata para mandarla y más tarde, para activarla”, detalló.

“No le conté a nadie, como recibí la tarjeta, pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo. Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación, verifico que la fundación existe y le transfiero 300 dólares. Me dijo que se estaba por separar y que tenía la cuenta bloqueada, no quería que la esposa se entere, me di cuenta que eran impostores e hice un reclamo al FBI”, relató la damnificada.

Video: así es le video de Clooney creado con Inteligencia Artificial