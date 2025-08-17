Detuvieron a Gastón Zárate, el "perejil" del crimen de Nora Dalmasso: habría matado a un hombre

Gastón Zárate , el hombre que hace años fue señalado y luego desvinculado del caso de Nora Dalmasso , fue detenido este sábado acusado de asesinar a un hombre a golpes tras una pelea.

El incidente ocurrió en el Complejo El Águila, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Según fuentes policiales, Zárate, de 45 años, habría atacado a la víctima, de 37, con un fierro de 40 centímetros de largo en medio de una discusión . El pintor fue arrestado poco después del altercado.

El nombre de Zárate se hizo conocido en 2006, cuando fue detenido como el principal sospechoso del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en su casa de Villa Golf . En ese momento, la Justicia lo acusó de presunto abuso sexual seguido de homicidio. La comunidad de Río Cuarto se movilizó en protesta, exigiendo su liberación y considerándolo " un perejil " en la causa.

Sin embargo, Zárate fue liberado horas después de su arresto por falta de pruebas, ya que un análisis de ADN realizado por el FBI no coincidía con el suyo. En 2011, fue definitivamente desvinculado del caso.

Años después, el hombre habló públicamente sobre las secuelas que la acusación dejó en su vida. En una entrevista con TN, afirmó: "Desviaron mi vida, se aprovecharon de un pobre diablo". También dijo que la exposición le impidió progresar.

Por otro lado, recordó haber sido testigo de una pelea entre Dalmasso y su esposo días antes del crimen, y que un oficial le dijo que "cualquiera les venía bien para tapar el caso". Tras ser liberado, permaneció cuatro años bajo investigación.

En otra entrevista, Zárate aseguró que la acusación lo "perjudicó en todo". "Me gritaban cosas por la calle, no me daban trabajo porque la gente dudaba de mí", confesó, y relató que se vio obligado a dedicarse a las mudanzas y fletes para "rebuscárselas" solo, ya que no pudo volver a trabajar en barrios privados.

A pesar de las dificultades, Zárate optó por permanecer en Río Cuarto, la misma ciudad donde ahora ha sido detenido nuevamente.