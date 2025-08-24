El alivio de Miguel Ángel Russo tras la victoria de Boca frente a Banfield en la Bombonera: "Era necesario"

Russo se mostró tranquilo y feliz tras la primera victoria de local desde su regreso. El DT destacó el nivel de Boca, defendió a Cavani y elogió a Paredes.

Miguel Ángel Russo celebró en la Bombonera: defendió a Cavani y elogió a Paredes tras la victoria de Boca sobre Banfield.

El triunfo de Boca ante Banfield significó mucho para Miguel Ángel Russo, que logró su primera victoria en la Bombonera desde su regreso al club. El DT valoró el envión anímico y lo que representa para sus jugadores: “Sí, estoy muy feliz. Era muy necesario no sólo para mí, sino para los chicos. Estamos convencidos de lo que venimos haciendo en la semana, pero tenemos que seguir trabajando porque en esto hay que mejorar siempre”, comenzó.

Russo hizo hincapié en la idea de juego que viene trabajando: “Hubo muchas cosas buenas, tenemos una idea y la vamos llevando a cabo, con rendimientos muy importantes. Tenemos que pensar ahora en lo que viene. En líneas generales estamos en buen nivel, dialogando entre todos, y eso es muy bueno”.

Russo y la importancia de haber vuelto a ganar en la Bombonera Russo y la importancia de haber vuelto a ganar en la Bombonera Russo y la importancia de haber vuelto a ganar en la Bombonera. TNT Sports El DT defendió su decisión táctica de jugar con Cavani y Merentiel: “Son formas que tenemos de jugar. Estamos trabajando bien con los chicos pensando en lo que viene. Venimos hablando mucho con Edi, con Merentiel, con todos los que son nueves”.

Ante la sequía goleadora del uruguayo, Russo fue claro: “Forma parte de este juego, donde queremos lo mejor. Uno trabaja en función de futuro y en algún momento se iba a dar que Cavani meta gol. El ambiente es muy bueno y nos vamos metiendo arriba en niveles altos, que es lo que buscamos”.

El elogio de Miguel Ángel Russo a Leandro Paredes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1959764474023346450&partner=&hide_thread=false "EL NIVEL DE LEANDRO ES COMPLETAMENTE DISTINTO, ES UNO DE LOS MEJORES JUGADORES QUE TUVE"



Miguel Ángel Russo se refirió a la actualidad de Paredes en Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UBq9I7TlJL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025 Más allá de los goles, Russo resaltó la influencia de Leandro Paredes, la gran figura de la noche: “Paredes significa mucho en todos los niveles. Es un líder, en la Selección también. Tiene una categoría distinta. Lo vuelvo a repetir: es no de los mejores jugadores que tuve, resuelve todo muy simple y con una velocidad distinta a la de los demás. Por suerte lo tenemos en Boca porque está a un nivel muy alto”.