Escándalo: la Selección argentina de básquet perdió con República Dominicana y todo terminó a las trompadas

La Selección argentina de básquet perdió este domingo 84-83 ante República Dominicana en la AmeriCup 2025, en un partido que terminó de la peor manera. Tras el cierre del suplementario, jugadores de ambos equipos se enfrentaron en medio de empujones y trompadas, lo que derivó en un verdadero escándalo en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua.

El tiempo reglamentario había finalizado 75-75 y en el alargue el conjunto caribeño se quedó con la victoria mínima. La tensión que ya se venía acumulando durante el partido explotó después de los festejos dominicanos, cuando las selecciones se cruzaron camino a los vestuarios.

Tras el partido, Pablo Prigioni destacó la actuación de sus dirigidos, aunque lamentó el cierre: “Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo”, afirmó.

Hubo trompadas y empujones en el final del partido por la AmeriCup2025

Hubo trompadas y empujones en el final del partido por la AmeriCup2025

El DT argentino también explicó dónde estuvo una de las claves: “Hicimos muchas de las cosas que nos habíamos propuesto, salvo que sufrimos en el rebote. Sabíamos que era un punto fuerte de ellos. Ellos tienen mucha calidad y talento, aún así tuvimos nuestras posibilidades de ganar”.

En conferencia de prensa, no dejó pasar las polémicas arbitrales: “Hay cuestiones dudosas y situaciones que definen el juego. Lo del final es consecuencia de permitir; creo que tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel de los dos equipos y hoy no fue así”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Martinrodriv/status/1959748482652364841&partner=&hide_thread=false El jugador argentino Francisco Caffaro explica un poco, porque el pleito al final del encuentro ante Dominicana; pero el entrenador Pablo Prigioni lo detiene. pic.twitter.com/KyPMFOvqq4 — Martín Rodriguez (@Martinrodriv) August 24, 2025

Cómo sigue la Selección argentina de básquet en la AmeriCup

Con esta caída, la Argentina suma una victoria y una derrota en el Grupo C, donde también compiten Venezuela y Panamá. En su debut había vencido a Nicaragua 94-70. Ahora deberá enfrentar a Colombia en un duelo clave para definir la clasificación a los cuartos de final.

La AmeriCup 2025 se disputa en Managua entre el 23 y el 31 de agosto con 12 selecciones divididas en tres grupos. Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada zona más los dos mejores terceros.

El equipo de Prigioni cuenta con Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza como sus figuras de mayor experiencia internacional. Los tres ya saben lo que es levantar este trofeo: integraron el plantel que en 2022 se consagró campeón en Recife tras vencer a Brasil en la final.