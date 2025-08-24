San Martín-Huracán: un clásico con un final de locos, que terminó sin goles

Por una nueva fecha de la Reválida del Federal A, San Martín no pudo con Huracán en el Este. Cómo quedó la tabla.

San Martín recibió este domingo por la tarde a Huracán Las Heras en el estadio Libertador San Martín con el objetivo de sumar de a tres para escaparse en la cima de las posiciones de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A.

Mientras tanto, la misión del Globo era conseguir algún resultado que le permita seguir en zona de clasificación a la próxima instancia.

¿El resultado? 0 a 0. No hubo goles y terminó festejando el visitante por varias cuestiones. Primero, porque jugaba en casa del líder. Y segundo, porque el Chacarero tuvo un penal en el minuto 97 y estuvo a nada de quedarse con la victoria. Pero Nicolás Heiz falló y por eso el Globo se trajo un punto que vale oro, pensando en que sigue en zona de clasificación.

El equipo de Christian Corrales lógicamente lamentó el penal fallado, ya que la victoria le hubiese permitido escaparse en la punta de la tabla. De todas maneras, con el punto, San Martín sigue líder e invicto en la Reválida, con 12 unidades en 6 encuentros disputados y a falta de 3 juegos para el final de la etapa.

En tanto, los dirigidos por Osvaldo Gullace y Alejandro de La Riba continúan en la cuarta colocación con 10 unidades.