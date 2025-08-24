Atlético San Martín arriesga la punta ante Huracán Las Heras en un interesante duelo en el este

Atlético San Martín y Huracán Las Heras protagonizarán este domingo una nueva edición del duelo mendocino por la 6ª fecha de la Reválida del Federal A.

Atlético San Martín y Huracán Las Heras protagonizarán este domingo una nueva edición del atractivo duelo mendocino en el marco de la 6ª fecha de la Zona A de la Reválida del TorneoFederal A a las 16:45. El encuentro se jugará en el estadio Libertador General San Martín y será clave en la lucha por un lugar en los playoffs.

Tanto el Chaca como el Globo necesitan un triunfo para quedar más cerca de los playoff. Sin bien los albirrojos son líderes y marchan invictos en esta etapa, solo dos puntos los separan de Huracán Las Heras en la tabla de posiciones, pese a que los del norte provincial ocupan por ahora el quinto lugar, último puesto de clasificación a la siguiente fase.

En tanto, en la sexta jornada, Gutiérrez cayó 2 a 1 en su visita a Estudiantes de San Luis y Deportivo Madryn goleó 4 a 1 a Ramón Santamarina de Tandil. Por su parte, Germinal de Rawson recibirá a Sol de Mayo de Viedma este domingo desde las 15.

Las probables formaciones de San Martín y Huracán Atlético San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Agustín Verdugo, Nicolás Sandoval, Emmanuel García, Juan Aguilar; Luciano Ortega, Joan Juncos. DT: Alejandro De La Riba/Osvaldo Gullace.