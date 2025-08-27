La tajante respuesta de la Dirección Nacional de Arbitraje por el gol de Boca que cuestionó Di María: por qué no se cobró foul

La Dirección Nacional de Arbitraje publicó un posteo en sus redes sociales tras los dichos de Fideo sobre el primer gol de Boca ante Banfield.

El pasado martes por la tarde, Ángel Di María, la gran figura del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s, habló en conferencia de prensa y respondió de manera tajante ante los fuertes cuestionamientos sobre las ayudas que le dan a su equipo en cada encuentro: “Siempre es culpa mía, je. Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante”, comenzó.

Ángel Di María disparó contra Boca Di María salió al cruce por las críticas a los penales de Central y apuntó contra Boca Ángel Di María salió al cruce por las críticas a los penales de Central y apuntó contra Boca. Prensa Rosario Central A su vez, el campeón del mundo con la Selección Argentina aseguró que el tanto de Miguel Merentiel en la victoria de Boca sobre Banfield por 2-0 debió ser anulado por una clara falta del charrúa sobre Alexis Maldonado: “Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel. Son los árbitros los que deciden, los que cobran. Los dos penales fueron claros. Después el que quiera decir otra cosa puede decirlo. Nosotros estamos tranquilos, si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros y no donde estamos, no habríamos empatado tantos partidos. Es así, es normal, nosotros no necesitamos la ayuda de nadie", aseguró.

El posteo de la Dirección Nacional de Arbitraje tras las declaraciones de Ángel Di María Pocas horas después de las declaraciones del Fideo, la cuenta oficial de la Dirección Nacional de Arbitraje posteo el video del gol de la Bestia en sus redes acompañado de un texto en el que se ratifica la decisión de Nicolás Lamolina, árbitro del encuentro, de haber convalidado el 1-0 del equipo de Miguel Ángel Russo: "Acertada evaluación de no falta. Defensa y atacante mirando el balón, choque entre ambos en acción totalmente accidental propia del juego. Regla XII".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arbitrajeafa/status/1960379025194353100?s=46&partner=&hide_thread=false Boca - Banfield

CORRECTA DECISIÓN

Acertada evaluación de no falta. Defensa y atacante mirando el balón, choque entre ambos en acción totalmente accidental propia del juego. Regla XII. pic.twitter.com/ZNKEtREU1C — arbitrajeAFA (@ArbitrajeAFA) August 26, 2025 Está publicación se subió el pasado martes como una clara respuesta a los dichos de Ángel Di María, ya que sino se hubieran publicado horas después del encuentro o el lunes a más tardar. Además, en este caso, no se difundieron los audios de la conversación del VAR y Lamolina previo a la convalidación del gol de Merentiel.