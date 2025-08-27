"Te ubica, te caga a pedos": un titular de Boca confesó la importancia de Paredes para mejorar al equipo

Uno de los futbolistas titulares en el Boca de Russo destacó la importancia del campeón del mundo y bicampeón de América para levantar el nivel del equipo.

La llegada de Leandro Paredes a Boca fue un cambio que necesitaba el equipo de Miguel Ángel Russo tras la temprana eliminación en el Mundial de Clubes. Al comienzo, el equipo no encontraba el rumbo y tras alcanzar los 12 partidos sin ganar (en el medio fue eliminado de la Copa Argentina), el campeón del mundo tuvo una charla con sus compañeros que les cambió la energía para bien.

Ante ello y tras el empate 1-1 frente a Racing, el Xeneize rompió la racha y goleó 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y el pasado domingo cosechó su segunda victoria consecutiva al imponerse por 2-0 ante Banfield en la Bombonera con una gran exhibición del campeón del mundo y bicampeón de América.

Juan Barinaga destacó la importancia de Leandro Paredes Uno de los que elogió el nivel de Leandro Paredes y el gran cambio que le dio al equipo su llegada fue Juan Barinaga. El lateral derecho, que se asentó como titular con Russo, reveló la importancia que tiene el mediocampista dentro del vestuario: “Leandro (Paredes) vino con una mentalidad de unión y de fortalecer el grupo que ayudó muchísimo. Esa parte nos faltaba y la incorporó él. Te da consejos que necesitas escuchar, y que te lo diga él, te pega más fuerte. Prestas atención cuando te habla. A mi me ayudó mucho. Siempre que me dijo algo traté de replicarlo en la cancha”, sentenció en diálogo con Radio Continental.

Juan Barinaga confesó la importancia de Paredes para mejorar al equipo (Créditos: MDZ)

"Cuando la agarra Paredes empiezo a buscar espacios para correr, la pone donde quiere. Es un honor terrible. Te eleva todos los niveles, te facilita todo y con un pase resuelve. Me la pide y se la tengo que dar. Te ubica, te caga a pedos y le hago caso porque sabe muchísimo. Vino con una mentalidad de unión y de fortalecer el grupo. Era la parte que nos faltaba. Que los consejos te los diga él pega más fuerte. A mí me ayudó muchísimo y yo siempre traté de hacer lo máximo", añadió.