Polémica por el último vestido de la China Suárez en Turquía: qué pasó

Descubrí que pasó entre la China Suárez y el look que generó una guerra en Instagram desde Estambul.

En un domingo aparentemente tranquilo, la China Suárez volvió a alborotar las redes con un look imponente desde Estambul. Lo que parecía una foto soñada frente a la mezquita de Camlica, terminó en polémica. La actriz había elegido un vestido de la nueva colección de su amiga Natalia Antolín, de mangas largas, escote pronunciado y un estampado pintado a mano que era imposible de ignorar.

El look que generó polémica: china-suarez-mezquita La diseñadora tuvo que cerrar comentarios tras la ola de críticas. Instagram: sangrejaponesa

El estilismo era un diez, y de eso no hay duda, pero lo que vino después cambió el tono de la conversación. Según reveló Puro Show, la diseñadora Antolín tuvo que desactivar los comentarios en Instagram tras recibir una avalancha de críticas de usuarios identificados como seguidores de Wanda Nara.

De acuerdo con la periodista Fernanda Iglesias, el grupo de fanáticas habría sido coordinado para hostigar a la diseñadora con mensajes masivos. “A la diseñadora Natalia Antolín le pasó que cuando la China se puso un vestido suyo la empezaron a atacar también y tuvo que cerrar los comentarios de su cuenta de Instagram porque era muy terrible el asedio. Los ataques duran un día o más, hasta que logran ser trending topic”, explicó.