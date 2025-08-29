Esto cuesta ver a tus artistas nacionales favoritos: los shows más esperados de septiembre y todos los precios

Inició septiembre y con él un sin número de artistas y shows que pisarán Mendoza . Todos se diferencian por su género y muchos destinaron una parte de su bolsillo para disfrutarlos. Pero, si la opción es experimentar, buscar algo nuevo o posiblemente, más accesible, se propone una comparativa para diferenciar los costos de los diversos espectáculos.

En la siguiente lista se visualizan los shows más destacados con artistas nacionales que llegarán a la provincia en el mes noveno.

Es una banda de rock alternativo nacida en Necochea, Costa Atlántica Argentina. Con más de diez años de trayectoria y un crecimiento sostenido en la escena nacional, ha editado seis álbumes de estudio y cuatro discos en vivo.

La agrupación vuelve a Mendoza a las 22 horas en el Arena Maipú. La entradas se adquieren por ticketek.com y el valor es de 42.560 pesos.

Lisandro Aristimuño - 5 de septiembre

Compositor, productor y multifacético instrumentista. Ha ganado 9 Premios Gardel, una nominación a los Latin Grammy y la distinción del Premio Konex como una de las cinco figuras más destacadas de la música popular nacional.

Su último trabajo discográfico, El Rostro de los Acantilados, es su octavo álbum de estudio y fue seleccionado entre los 10 mejores discos de 2023 por la revista Rolling Stone Argentina y este año, además, se celebra 20 años de su disco Ese asunto de la ventana.

image

El artista vuelve a Mendoza a las 22 horas en el Arena Maipú. La entradas se adquieren por ticketek.com y los precios van de los 25.200 pesos hasta los $44.800.

Los Pérez García - 5 de septiembre

La banda de rock argentino lleva 30 años de trayectoria, lanzaron recientemente el single El Tren de Oriente, un adelanto de su próximo álbum de estudio. Este nuevo material llega tras un gran hito en su carrera: haber llenado el estadio de Ferro en Buenos Aires, consolidando así su vigencia y la fuerte conexión con su público.

image Los Pérez García. Créditos: Tuentradaweb.com

La agrupación llega a Mendoza a las 21 horas en Nido Club (Mitre 1709, Ciudad). La entradas se adquieren por entradaweb.com y los precios de la preventa van de los 30 mil pesos.

Pequeño Pez - 7 de septiembre

Para los más pequeños de la casa, la agrupación infantil celebra sus 10 años. Sus canciones y juegos han alcanzado más de 750 millones de reproducciones en Youtube y Spotify.

La agrupación llega a Mendoza a las 17 horas en Teatro Plaza (Godoy Cruz). La entradas se adquieren por entradaweb.com.

image Pequeño Pez. Créditos: tuentradaweb.com

Los precios son los siguientes: Platea Baja - Filas 01 a 16: $30.000. Platea Baja - Filas 17 a 25: $20.000. Platea Alta: $15.000. Menores de dos años no pagan entrada pero no ocupan butaca.

Los Auténticos Decadentes - 7 de septiembre

Los Auténticos Decadentes vuelven a Mendoza para celebrar 30 años de Mi vida loca. La legendaria banda se presentará en el Auditorio Bustelo a las 21 horas. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com (6 cuotas sin interés clientes Visa Banco Galicia).

image Los auténticos decadentes. Créditos: Tuentradaweb.com

Los precios van de los 35 mil a 60 mil pesos.

Alejandro Lerner - 7 de septiembre

El cantautor argentino anunció su nueva gira La Banda Sonora de tu Vida, con la que recorrerá varias ciudades del país. El artista vuelve a Mendoza a las 21 horas en el Arena Maipú Teatro. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo).

image Alejandro Lerner. Créditos: Ticketek.com

Las entradas van de los 44.800 pesos hasta los $78.400.

Skay y los Fakires - 13 de septiembre

El guitarrista Eduardo Beilinson, compositor y cantante, se ha consolidado en la escena del rock como solista, con una banda consistente que lo acompaña y fanáticos que lo siguen en su apuesta única. Skay apostó a lo solitario y en 2002 se dio lugar junto a Los Fakires: Claudio Quartero, Joaquín Rosson y Leandro Sánchez.

image Skay y los Fakires. Créditos: Tuentradaweb.com

La agrupación llega a Mendoza a las 21 horas en el Auditorio Ángel Bustelo. La entradas se adquieren por tuentradaweb.com y la entrada general tiene un valor de 40 mil pesos.

Luck Ra - 21 de septiembre

El cantante, quien ha ganado popularidad por su paso como couch en La Voz Argentina, llega a Mendoza para festejar el Día del Estudiante.

Las entradas están a la venta con precios promocionales hasta agotar stock por Tuentrada.com. La entrada General a $18.000; Combo Dúo 2 entradas por $32.000 y Combo La Banda (4 entradas) por $60.000. Además, los clientes Visa Banco Galicia pueden aprovechar el beneficio de compra en 6 cuotas sin interés.

image Luck Ra. Créditos: Tuentradaweb.com

Guasones - 26 de septiembre

A la lista se suma Guasones, el rock llega para quedarse dos días consecutivos en la tierra del sol y del buen vino. Primeramente, el día 26 de septiembre a las 22hs, en el Arena Maipú Stadium, y el sábado 27 de septiembre deslumbrando el escenario de la Fiesta de la Cerveza en General Alvear.

La venta de entradas ya está disponible y se adquieren por Ticketek.com o en boletería del Arena Maipú, de 10 a 18 hs, la misma cuenta con tres preventas de la misma fecha.

image Guasones. Créditos: ticketek.com

Hasta ahora, quedan entradas disponibles en la segunda preventa, desde los $37.200 en campo a pie y la tercera preventa desde los $44.800 en el mismo sector, mientras que las plateas centrales tienen un valor de 56 mil pesos en ambas preventas.

Ángela Leiva - 26 y 27 de septiembre

La artista llegará a Mendoza como parte de su gira Mi Voz para el Mundo, con un show programado en el Cine Teatro Ducal de Rivadavia a las 22 horas. Esta presentación es la primera de una doble función en la región; al día siguiente, sábado 27, se presentará en el Arena Maipú a las 22 horas.

Las entradas para el Arena Maipú se consiguen por ticketek.com, mientras que para Rivadavia; por tuentradaweb.com.

image Ángela Leiva. Créditos: Entradaweb.com

Los precios de las entradas para el estadio maipucino parten de los 39.200 pesos, y un costo máximo de 61.600 pesos. En el estadio de la zona este, la entrada general tiene un valor de 39.200 mil pesos, mientras que la platinum cuesta 56 mil pesos.

Airbag - 27 de septiembre

La banda de rock nacional llega con El Club de la Pelea el próximo 27 de septiembre a las 21 horas. Se llevará a cabo en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

AIRBAG dispone de entradas para que adquieras. A través de tuentrada.com, el valor del campo es de 61.600 pesos.

image Airbag. Créditos: Tuentradaweb.com

Estelares - 28 de septiembre

La banda regresará a Mendoza a las 21 Hs en Arena Maipú con la presentación de su nuevo disco Los Lobos.

Las entradas se adquieren por ticketek.com y cuenta con tres preventas disponibles. La primera parte de los 33.600 pesos, la segunda 39.200 pesos, y la tercera $44.500. Las plateas centrales tienen un único valor de 56 mil pesos.

image Estelares. Créditos: ticketek.com

Estos son todos los shows disponibles para Mendoza en el mes de septiembre, con sus respectivos valores, fechas y disponibilidades.