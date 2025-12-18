Cuánto pagaron Maru Botana y su esposo para silenciar a la persona que los denunció por acoso laboral

Para evitar una entrevista explosiva y levantar un embargo, Maru Botana y su esposo aceptaron pagar una suma millonaria dividida en pesos y moneda extranjera.

Ángel de Brito fue el encargado de filtrar las cifras en dólares que la pareja deberá abonar. / Archivo MDZ

Una fuerte denuncia por maltrato y deudas salariales sacudió la tranquilidad de Maru Botana y su esposo, Bernardo Solá. Según reveló Ángel de Brito en la pantalla de América, el conflicto se originó en el local que la pastelera posee en la calle Echeverría.

Una exempleada decidió llevar el caso a la Justicia, radicando la demanda en el Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 47, donde no solo reclamó dinero adeudado, sino que apuntó directamente contra Solá por situaciones de acoso y hostigamiento en el ámbito de trabajo.

Maru Botana Maru Botana y su esposo enfrentaron una grave denuncia laboral que terminó en un pacto millonario. Foto: Instagram / @marubotanaok ¡Acuerdo millonario! El silencio se pagó con millones por parte de Maru Botana El relato de la denunciante describió un clima laboral sumamente tóxico. El escrito judicial detalló comportamientos inapropiados por parte del marido de la cocinera: "El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora y de las otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse para llegar al trabajo más desprolija".

El acuerdo millonario con el que Maru Botana pagó el silencio. De Brito explicó que, ante la inminencia de una nota mediática y el avance de la causa, los letrados de la pareja apuraron un acuerdo transaccional. Según el conductor, "hace tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, la iba a dar, y casualmente llegaron a un arreglo judicial, por lo que la nota no se hizo". El objetivo de la defensa fue lograr la homologación del pacto y el levantamiento de un embargo que pesaba sobre los demandados.

maru botana y esposo El local de la calle Echeverría, el lugar donde habrían ocurrido los hechos de acoso denunciados. Archivo MDZ La estrategia económica para sellar el silencio y cerrar el expediente incluyó cifras impactantes. El pasado 9 de diciembre, el matrimonio abonó 22 millones de pesos, pero el plan de pagos continúa en moneda dura. El periodista reveló que el 8 de enero se canceló una cuota de 11 mil dólares, a la que le seguirán pagos mensuales de 2 mil dólares hasta completar el total.