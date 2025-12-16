Escándalo: afirman que denunciaron al marido de Maru Botana por acoso laboral

Ángel de Brito leyó en LAM la fuerte denuncia contra Bernardo Solá, pareja de la pastelera.

El nombre de Maru Botana volvió a estar en los principales portales luego de la fuerte información que dio a conocer Ángel de Brito. El conductor de LAM contó en el programa de América que el marido de la pastelera fue denunciado y reveló detalles.

"Hace un tiempo me escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Iba a dar una nota; casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", contó el periodista en el inicio.

Luego, agregó que "una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales. Particularmente contra Bernardo Solá por acoso y hostigamiento laboral". En la denuncia que leyó De Brito, se expresó que "el señor Solá observaba partes específicas de la actora (denunciante) y del cuerpo de otras trabajadoras".

Asimismo, De Brito contó que "lo acusa de incomodarla y no habla ni de tocar ni de acoso sexual". Además, el conductor aclaró que la pareja ya pagó "la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11.000 dólares la primera y después 2.000 dólares por mes hasta saldar la deuda total".