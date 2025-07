¡Explotó!: Yanina Latorre destruyó a Fernanda Iglesias tras revelar datos de la supuesta infidelidad de su marido

Si bien la conductora de Salvese Quien Pueda (América) se mantuvo en silencio durante estos días, se hartó y la hundió en vivo: "Mucho no hay para agregar... Esto te grafica, Fernanda, porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno".

"Le buscas mierd* a Diego porque yo estoy acá y vos estás en tu casa, seguramente mirándome y vas a hacer más historias para los 100 mil seguidores pedorros que tenés porque no llegaste a nada", comentó en otro momento del duro descargo. Además, reveló un fuerte dato sobre la periodista: "Maltratabas a trabajadores de la tele porque sos mala mina" .

Yanina contra Fernanda Iglesias Yanina Latorre se hartó de Fernanda Iglesias. Foto: captura de video/ América TV.

La conductora de América no se quedó con solo estas palabras y fue por más: "Por qué no haces algo que me lastime, qué carajos le buscas mierd* a Diego... Que puedo esperar de una mina que un día se fue a vivir a España, dejó al hijito tiradito en el colegio, le chup* tres huevos, empezó una vida y cuando se enteró que el marido la cagaba vino y dejó a la hija tirada en Europa".