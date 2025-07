Yanina Latorre enfrentó los rumores de infidelidad con una contundente respuesta contra Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias había usado sus redes sociales para relatar una supuesta infidelidad de Diego Latorre . Esto tuvo inmediata repercusión y Yanina Latorre salió al cruce. La respuesta no tardó en llegar y demolió a su ex compañera de LAM .

“Esto te grafica, Fernanda, o sea, porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un problema con el cuerno. ¿Crees que a mí me pasa lo mismo? Me chupa tres hue...., seguí buscando para lastimarme. Encima sos tan mediocre, pero tan mediocre, que vos misma públicamente contás que extorsionás y amenazás”, empezó Yanina Latorre.

“En lugar de defenderte contando tu verdad o hablando de Pepe o hablando de mí, le buscás mierda a Diego, ¿sabes por qué? Reina, porque yo estoy acá y vos estás en tu casa seguramente mirándome y ahora vas a hacer más historias para los 100.000 seguidores pedorros que tenés porque no llegaste a nada por algo. No duraste ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tenés denuncias de violencia en Canal 9, que ahora voy a leer porque maltratabas trabajadores”, sentenció Yanina Latorre .

“¿Por qué no hacés algo que me lastime. ¿Qué carajo le buscas mie.. a Diego? ¿Vos qué sabés lo que hace? Yo tengo una familia, que es lo que vos no tenés. Pero ¿qué puedo esperar de una mina que un día se fue a vivir a España, dejó al hijo tiradito en el colegio, le chupó tres hue..., empezó una vida y cuando se enteró que el marido la cag... vino porque el marido la cag..., no porque el hijo la necesitaba?. Y dejaste a tu hija tirada en Europa por qué no tenés instinto materno. No pudiste formar una familia”, concluyó Yanina Latorre.