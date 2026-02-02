Confirmaron un romance explosivo entre un deportista argentino y una actriz: los detalles

Ángel de Brito fue el encargado de dar a conocer la noticia tras los rumores y sorprendió a todos sus seguidores.

El 2026 arrancó con todo en el mundo de la farándula de nuestro país y los protagonistas son nada más y nada menos que un deportista argentino junto a una actriz. Fue Ángel de Brito quien lo confirmó en X (antes Twitter) y sorprendió.

Se trata de Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco, ambos lanzaron indirectas en el mes de enero a través de las redes y desde ese momento el rumor de romance comenzó a crecer fuertemente. Ahora el conductor de LAM decidió confirmarlo.

Todo sucedió cuando Federico Bongiorno, panelista de LAM, publicó un posteo con todas las bombas desde que empezó el año, como separaciones, historias de amor, entre otras cosas. En la lista apareció el nombre del piloto argentino y de la artista.

Confirmaron el romance entre un deportista argentino y una actriz Captura de pantalla 2026-02-02 074737 Ángel de Brito confirmó el romance de Franco Colapinto con Maia Reficco. Foto: X / @AngeldebritoOk. La figura de canal América reposteó la publicación y fue contundente: "Colapinto confirmadísimo", dando a entender que efectivamente la relación entre el argentino y Maia Reficco es una realidad.