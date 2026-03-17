Karina La Princesita enamorada: quien es el famoso deportista que conquistó su corazón con 14 años menos

Se filtró la identidad del deportista de 26 años que inició un romance con la cantante tras meses de hermetismo total.

Karina La Princesita decidió abrirle nuevamente las puertas al corazón y el nombre de su nuevo compañero dejó a todos con la boca abierta. Tras un largo período de soltería y mucha introspección sobre su bienestar emocional, la referente de la movida tropical habría encontrado refugio en los brazos de un deportista de alto rendimiento.

karina la princesita Karina y Mateo: la pareja que une el mundo de la música tropical con el deporte de élite. Instagram @kariprinceoficial Lejos de los escenarios y los flashes de la música, el hombre que conquistó a la artista pertenece a la élite del rugby nacional, marcando un cruce de mundos que nadie vio venir.

Karina La Princesita tiene novio nuevo. Quién es Mateo Carreras, el "Puma" que flechó a Karina La Princesita La información estalló este lunes en Ejército de la Mañana, donde Pepe Ochoa lanzó la primicia que sacudió la estantería de la farándula. El afortunado es Mateo Carreras, una de las joyas del rugby argentino y pieza fundamental de Los Pumas.

mateo-carreras (2) El periodista Pepe Ochoa fue el encargado de confirmar la noticia en el canal Bondi. Instagram @carrerasmateo Con apenas 26 años, el tucumano es reconocido internacionalmente por su velocidad explosiva y actualmente despliega su talento en las ligas europeas. Esta situación geográfica plantea un gran interrogante sobre cómo la pareja sorteará los kilómetros, teniendo en cuenta que Karina, a sus 40 años, mantiene una de las agendas de conciertos más exigentes del país.

mateo-carreras (1) Mateo Carreras, de 26 años, es el jugador de Los Pumas que enamoró a la cantante. Instagram @carrerasmateo La noticia se volvió tendencia de inmediato, especialmente porque la cantante viene compartiendo con su público un proceso de sanación y cuidado de su salud mental. Al parecer, el bienestar que tanto buscaba llegó de la mano de este joven deportista. La diferencia de edad y el contraste entre sus profesiones convirtieron a este vínculo en el tema más comentado de la jornada.