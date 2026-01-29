Revelaron que Juanita Tinelli habría comenzado un romance con un famoso influencer del fitness

Los detalles del sorpresivo vínculo amoroso que une a una de las hijas de Marcelo Tinelli con un reconocido streamer.

Juanita Tinelli y Tomás Mazza se encuentran en el centro de todas las miradas tras una serie de interacciones públicas que alimentan los rumores de un noviazgo en puerta. La hija menor de Marcelo Tinelli y el popular creador de contenido fitness han dejado de lado el misterio en las redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en detectar un ida y vuelta cargado de complicidad. Este acercamiento surge en un momento de alta exposición para ambos, consolidando un perfil mediático que combina la moda de alta costura con el universo del streaming.

El origen de los rumores sobre Juanita Tinelli y Tomás Mazza El punto de partida de las especulaciones se dio en TikTok, donde la actividad de los protagonistas despertó las alarmas de sus respectivas comunidades. Tras una publicación de la modelo, el joven influencer no dudó en dejar una marca personal que rápidamente se volvió viral por su tono afectuoso. La reacción del público fue inmediata, otorgándole al mensaje del creador de contenido una relevancia numérica superior a la del video original, validando así la expectativa de los fans por esta posible unión.

720 Juanita Tinelli continúa afianzando su carrera internacional mientras su vida privada se vuelve tendencia. Foto: Instagram Juanita Tinelli En dicha publicación, el deportista escribió de forma directa: “Hola mi amor. Qué linda estás”. Lejos de mostrarse indiferente, la integrante del clan Tinelli decidió responder con la misma sintonía, devolviendo el saludo con un afectivo: “Hola mi vida”. Este llamativo intercambio, que para muchos funciona como una confirmación virtual, se suma a las constantes señales que ambos vienen dejando en sus perfiles oficiales desde hace algunos días.

La confirmación del círculo íntimo de Juanita Tinelli y el streamer Gw0Ga7dWEAAHhNp Tomás Mazza, el influencer que pasó del contenido fitness al centro de las noticias mediáticas por su relación con la hija de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram Tomás Mazza Más allá de los gestos en el redes sociales, la información comenzó a tomar peso en los medios tradicionales de espectáculos. Según trascendió en programas de la farándula nacional, el vínculo habría superado la barrera de la virtualidad para convertirse en una relación formalizada en el ámbito privado. Fuentes cercanas a los jóvenes aseguran que la química es evidente y que el interés mutuo ha crecido de manera exponencial en el último tiempo.