Por primera vez un artista recibió el premio "Faro Doble Platino" en Mar del Plata

El Premio Nacional Faro de Oro distinguió a un artista en Mar del Plata con una estatuilla inédita que reconoce su trayectoria y proyección internacional.

Javier Caumont marcó un hito sin precedentes en la cultura argentina al ser distinguido con el primer "Faro Doble Platino" en la historia de los destacados galardones que se entregan en Mar del Plata. El artista recibió esta distinción máxima, un reconocimiento que el Premio Nacional Faro de Oro —institución con más de 35 años de trayectoria— otorgó por primera vez desde su fundación en 1992.

Esta estatuilla única no solo celebra su presente, sino que consagra una vida dedicada a la innovación musical y la exportación de nuestra cultura al mundo.

Javier Caumont es considerado el arquitecto de una sonoridad propia que logró unir fronteras. Reconocido internacionalmente como el creador indiscutido de conceptos revolucionarios como el "Bolero de Buenos Aires", "Boleros del Sur" y "Boleros in Jazz", supo fusionar la nostalgia del bolero con la sofisticación del jazz, el candombe y la bossa nova. Sus seis producciones discográficas son testimonio de un estilo que cuenta con arreglos académicos de vanguardia, posicionándolo como embajador cultural de la Argentina en escenarios globales.

javier caumont premios faro de oro El peso histórico del "Faro Doble Platino" La entrega del "Faro Doble Platino" por parte de la Asociación Civil Premio Nacional Faro de Oro subraya la magnitud de su obra. Mientras que el Faro de Platino tradicional ya es una distinción de elite, el nivel "Doble Platino" se estrena exclusivamente para premiar la trascendencia de Javier Caumont.

Su paso por el Festival de Jazz de Montreux como invitado de honor, sus victorias en Las Vegas y California, y su título de "Mejor Bolerista de América" en los Latin Music Awards de Miami, son solo algunos de los pilares que sustentan este galardón histórico.