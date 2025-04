Cómo está Camila Lattanzio, la ex Gran Hermano que sufrió un duro accidente de tránsito

A comienzos del mes de abril, Camila Lattanzio fue noticia en todos los portales de noticias tras sufrir un impactante accidente de tránsito en el kilómetro 46 de la Ruta Panamericana. Varias semanas después, se mantuvo en contacto con su amigo Alfa a quien le comunicó detalles de su estado de su salud.

Cómo está Camila Lattanzio

En charla con Juan Etchegoyen, Alfa se puso serio y dio a conocer toda la información que tenía al respecto de su amiga Lattanzio luego de que ella sufriera el duro accidente donde su vehículo quedó completamente destrozado. “Está bien Camila, tiene un golpe en la cabeza y un tajito ahí. Tiene un dolor en la espalda y el cuello, me dijo que se sentía bien. Ella no quería que la trasladen en ambulancia y esperar a Flor y a la mamá. Estaba shockeada y el auto quedó destrozado. Fue un golpe fuerte y shockeante”, aseguró.

Así quedó su auto. / Foto: Cortesía Juan Etchegoyen

Debido a la gran relación de amistad que los une a ambos, Alfa se mostró muy preocupado y afectado por lo ocurrido. En la entrevista con Etchegoyen sumó: “La saco baratísima porque un brazo que se le haya ido por la ventanilla olvidate, la sacó barata”.

Por otro lado, Camila Lattanzio habría hablado con Alfa sobre detalles falsos que se dijeron sobre el accidente para que él pudiera dar a conocer la verdad de los hechos cuando hablara del accidente. “Hoy hablé con ella, me dijo que era mentira que había una botella de alcohol en el auto y que no estaba tomada. Le sacaron sangre y no tenía alcoholemia positiva ni nada...”, aseguró el ex participante.

Recuerdo de Camila y Alfa. / Foto: Captura Telefé

En cuanto al accidente en sí, reveló detalles precisos antes de concluir la charla radial: “Me dijo que se le rompió una cubierta delantera, tenía la cubierta que no estaba buena, rompí la cubierta delantera y la verdad es que ella no sabe manejar (...) Se fue contra el wallride, lo golpeó y el auto se elevó y empezó a pegar tumbos”.