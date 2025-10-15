Autorizaron a una pareja a casarse en Mendoza con sus mascotas como testigos
Una pareja contraerá matrimonio en San Rafael y tendrá como testigos a sus cinco mascotas. Mendoza autorizó el acto de forma simbólica.
Darío y Nicolás se casarán el próximo 13 de diciembre en San Rafael y su boda tendrá una particularidad, es que sus cinco perros serán testigos honoríficos del enlace. La autorización fue otorgada por el Registro Civil de Mendoza, convirtiendo a la provincia en la primera del país en permitir un acto de este tipo.
Según explicó Agustín Píscopo, director del Registro Civil de Mendoza, la decisión surgió a partir de una solicitud especial presentada por la pareja. “Ellos pidieron incluir a sus mascotas como testigos. Lo evaluamos y decidimos aceptar, siempre respetando la formalidad legal de contar con testigos humanos”, detalló.
Te Podría Interesar
Los testigos perros serán reconocidos como “testigos honoríficos”. Esto significa que su participación es simbólica: no firmarán el acta ni formarán parte del registro oficial, pero sí se agregará un folio anexo al acta de matrimonio con sus huellas estampadas en tinta especial.
Testigos del afecto y el compromiso de la pareja
Si bien el caso sienta un precedente, el funcionario aclaró que se trata de una excepción y que cada solicitud futura deberá evaluarse de manera particular. “Esto no modifica la normativa general. Cada pedido se analizará según sus características y se emitirá una resolución específica”, precisó.
Píscopo explicó que este gesto “no afecta la validez legal del matrimonio”, sino que busca destacar el vínculo afectivo entre los contrayentes y sus animales.
Con este paso, Mendoza se posiciona como pionera en la inclusión simbólica de animales dentro de los actos civiles, en línea con una tendencia creciente de reconocimiento del vínculo humano-animal en la vida cotidiana.