Tu gato prefiere a alguien en casa: qué revela la ciencia sobre este vínculo especial

Aunque tu gato parezca independiente, suele elegir a un humano en casa a quien seguir y con quien crear un vínculo especial, según la ciencia.

Señales como seguirte por la casa, acurrucarse en tu regazo o maullar al verte revelan que sos la persona favorita de tu gato.

Las personas que conviven con un gato saben que estos animales son únicos y que pueden desarrollar relaciones diferentes con cada miembro del hogar. Ahora, la ciencia confirma este vínculo especial entre humanos y mascotas y explica cómo los felinos eligen a su persona favorita.

Los estudios revelan que los gatos consideran varios factores para decidir quién será su humano preferido en casa. Entre ellos, se destacan la rutina y la consistencia. Estas mascotas adoran la previsibilidad, por lo que identificar quién los alimenta, juega con ellos o los acaricia en momentos determinados es fundamental para su elección.

Aunque los gatos parezcan independientes, suelen elegir a una persona en la casa con quien crear un v&iacute;nculo especial. Foto: Archivo

Además, los gatos no siempre prefieren personas con un temperamento tranquilo y paciente. Algunos se sienten más cómodos con dueños activos y juguetones, que les proponen diversión y movimiento.

Por otro lado, es fundamental que se respete su espacio personal y sus tiempos. Quienes logran brindarles esta seguridad y confianza, también pueden ganarse su afecto.

Las señales que brinda tu gato

Tu gato puede demostrar su preferencia de varias maneras: te sigue por la casa, espera a que llegues, se acurruca en tu regazo o duerme cerca tuyo, te recibe con maullidos o frotándose contra tu ropa, y hasta busca jugar exclusivamente contigo o traerte “regalos”, como sus juguetes. Igualmente, no todos los gatos son iguales: mientras algunos muestran cariño a varios miembros de la familia, otros crean un vínculo especial con una sola persona.

