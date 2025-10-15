A qué hora bajará el viento Zonda este miércoles en el Gran Mendoza

El viento Zonda llegará durante la siesta y se sentirá con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

El viento Zonda se sentirá desde las primeras horas de la siesta y podría extenderse hasta las 19 en distintas zonas de Mendoza.

Este miércoles 15 de octubre, Mendoza vivirá una jornada marcada por el viento Zonda, que se hará presente durante las primeras horas de la siesta mendocina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el fenómeno afectará a departamentos del Valle de Uco, el Gran Mendoza y el sur provincial, con velocidades que oscilarán entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

El organismo explicó que el Zonda puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa, condiciones típicas de este viento cálido y seco que suele sentirse con fuerza en la primavera mendocina.

Se espera que desde las 14 comiencen a sentirse las primeras ráfagas de viento caliente. Ante esta situación, no se descarta que la Dirección General de Escuelas (DGE) evalúe la suspensión de clases en los departamentos afectados, por lo que se recomienda estar atentos a posibles comunicados oficiales. Según el pronóstico, el Zonda comenzará a mermar hacia las 19.

Las recomendaciones ante la llegada del viento Zonda a Mendoza Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda Qué pasará después en Mendoza Hacia la noche del miércoles, el viento cambiará de dirección con la llegada de un frente frío desde el sur. En ese tramo del día se espera que el Zonda pierda fuerza, dando paso a vientos del sector sur que afectarán al este y noreste provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El cambio de masa de aire traerá un descenso de la temperatura para el jueves, cuando la máxima rondará los 27°C y el ambiente se tornará más fresco. Durante la tarde y noche del miércoles, el Gran Mendoza podría registrar una leve baja en los valores térmicos a medida que el viento del sur avance sobre la provincia.