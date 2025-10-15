Alerta en Mendoza por Zonda y viento sur: a qué hora y dónde se sentirá con más fuerza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas para Mendoza: una por viento Zonda y otra por vientos del sector sur.

Por la noche ingresará viento del sector sur con ráfagas de hasta 80 km/h y descenso de la temperatura.

Este miércoles 15 de octubre será una jornada de calor y viento en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas que afectarán distintas zonas de la provincia en diferentes momentos del día. Conocé qué zonas se van a ver afectadas.

Por un lado, se espera la llegada del viento Zonda durante las primeras horas de la siesta mendocina, con alcance en departamentos del Valle de Uco, el Gran Mendoza y el sur provincial. Según el SMN "el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h”. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Las recomendaciones ante la llegada del Zonda Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda Por otro lado, hacia la noche del miércoles, se prevé el ingreso de un viento del sector sur que afectará a los departamentos del noreste y este de Mendoza. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, informó el SMN. Este cambio de dirección estará acompañado por el ingreso de un frente frío, lo que provocará un leve descenso de la temperatura para el jueves.

Viento Zonda Kioscos de Maipú El viento Zonda afectará al Valle de Uco, Gran Mendoza y el sur durante la siesta. Milagros Lostes - MDZ La máxima estimada para el Gran Mendoza será de 32°, con una mínima de 11°. Será un día caluroso, ventoso y con variaciones notorias en el transcurso de la jornada.