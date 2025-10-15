Tembló en Mendoza este miércoles: ¿lo sentiste?
El temblor fue a las 8:43, se produjo en Chile y se sintió con fuerza en Mendoza.
Un fuerte temblor se sintió este miércoles y sorprendió a todos los mendocinos. El mismo se produjo a las 8:43 y tuvo epicentro en Coquimbo, Chile. Según el Centro Sismológico Nacional de Chile el sismo tuvo una magnitud de 5.5 grados en la escala Ritcher y una profundidad de 19 kilómetros.
Desde Chile aclararon que no se han producido interrupciones en ningún servicio básico.