Wanda Nara reveló el inesperado rol que tendrá en las elecciones legislativas del domingo y sorprendió a todos

La conductora de MasterChef Celebrity sorprendió al publicar una citación oficial. "A cumplir con el deber cívico", escribió. ¿De qué se trata?

La empresaria y un rol sorpresivo. Foto: captura de video/ El Trece. 

En un giro digno de su propia serie biográfica, Wanda Nara acaba de sumar un rol completamente inesperado a su currículum. A pocos días de las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo 26 de octubre, la conductora de MasterChef Celebrity contó su rol en las mismas.

La noticia la dio a través de sus historias de Instagram. Wanda compartió una foto del telegrama oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) donde se lee claramente la designación: "Por la presente se designa a Ud. como presidente/a de mesa para estas elecciones".

La foto que descolocó a varios

image
El deber llamó a la empresaria. Créditos: Instagram / wanda_nara

El deber llamó a la empresaria. Créditos: Instagram / wanda_nara

Si bien la empresaria mediática tuvo el cuidado de tapar sus datos personales, dejó ver su apellido impreso en el papel y que su deber la espera en una sección de la Capital Federal.

Lejos de guardar silencio, acompañó la prueba con una frase que mezcla resignación y responsabilidad: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”. Para que no quedaran dudas de su estado de ánimo, sumó un combo de emojis elocuente: una cara de sorpresa, una urna y una carita de obediencia (o saludo militar).

El posteo, como era de esperar, se viralizó en segundos y desató una ola de humor en la red social X (antes Twitter). La imagen de Wanda Nara, acostumbrada a las primeras filas de los desfiles de moda, sentada durante horas en una escuela pública, se convirtió en el escenario favorito de los usuarios.

“Imagínate ir a votar y que tu presidente de mesa sea Wanda Nara jajaja épico”, escribió un usuario, resumiendo el sentir general. Otros ya analizaron el impacto logístico del evento: “La fila que va a tener esa mesa todo el mundo saludándola, no sé si es conveniente, pero bien por ella que quiere cumplir”. El consenso fue unánime: “Qué estallo ir a votar y que te toque en la mesa Wanda”.

