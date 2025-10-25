Wanda Nara reveló el inesperado rol que tendrá en las elecciones legislativas del domingo y sorprendió a todos

La conductora de MasterChef Celebrity sorprendió al publicar una citación oficial. "A cumplir con el deber cívico", escribió. ¿De qué se trata?

En un giro digno de su propia serie biográfica, Wanda Nara acaba de sumar un rol completamente inesperado a su currículum. A pocos días de las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo 26 de octubre, la conductora de MasterChef Celebrity contó su rol en las mismas.

La noticia la dio a través de sus historias de Instagram. Wanda compartió una foto del telegrama oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) donde se lee claramente la designación: "Por la presente se designa a Ud. como presidente/a de mesa para estas elecciones".

La foto que descolocó a varios image El deber llamó a la empresaria. Créditos: Instagram / wanda_nara Si bien la empresaria mediática tuvo el cuidado de tapar sus datos personales, dejó ver su apellido impreso en el papel y que su deber la espera en una sección de la Capital Federal.

Lejos de guardar silencio, acompañó la prueba con una frase que mezcla resignación y responsabilidad: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”. Para que no quedaran dudas de su estado de ánimo, sumó un combo de emojis elocuente: una cara de sorpresa, una urna y una carita de obediencia (o saludo militar).

El posteo, como era de esperar, se viralizó en segundos y desató una ola de humor en la red social X (antes Twitter). La imagen de Wanda Nara, acostumbrada a las primeras filas de los desfiles de moda, sentada durante horas en una escuela pública, se convirtió en el escenario favorito de los usuarios.