La indignación de un participante de MasterChef Celebrity con el reality de Telefe: "Eso es discriminación"

El respetado periodista, Esteban Mirol, ha generado un alboroto en el universo del entretenimiento tras manifestar su profundo descontento por su reciente participación en el popular reality show de cocina, MasterChef Celebrity. El comunicador, sin titubeos, compartió detalles de lo que percibió como un ambiente hostil, asegurando categóricamente que: “A los más grandes nos tratan distinto. No hay consideración”. En un descargo contundente, el conductor dirigió sus dardos a la presentadora del ciclo, Wanda Nara, al confesar que la vivencia en el programa lo dejó con un sentimiento de profunda “humillación”.

El conductor dialogó extensamente con el medio Ciudad Magazine, donde explicó que su incorporación al desafío culinario se debió a la premisa de que no se exigía ser un cocinero experto, una idea que, según él, encajaba con su afición por la gastronomía, actividad que practica desde su juventud. Sin embargo, su entusiasmo inicial se esfumó. El profesional expresó su disconformidad con el criterio del jurado del ciclo de Telefe, señalando: “A los jurados no les gusta lo que hago. Hay algo en la mirada que tienen que no coincide con la gente común, con la cocina de verdad”. Este desencuentro se sumó a un comentario de la animadora Wanda Nara que el comunicador interpretó directamente como un acto de discriminatorio.

Las declaraciones del participante de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Esteban Mirol habló de "edadismo" y falta de "consideración" en el set de MasterChef Celebrity. Instagram Masterchefcelebrity. Mirol no dudó en catalogar la observación de la animadora como una afrenta: “Dijo que estaban preocupados porque yo era un hombre grande. Eso es discriminación, así de simple”. En respuesta a este señalamiento sobre su edad, Mirol lanzó un desafío para demostrar su excelente estado físico: “Le propuse que trotáramos juntos por la reserva ecológica. Yo corro ocho kilómetros por semana, camino seis por día, tengo buen estado físico. No creo que ella aguante más de uno. Salvo por ese comentario, no tengo nada en contra de Wanda”. Con vehemencia, insistió en el tema de la disparidad de trato: “A los más grandes nos tratan distinto. Hablan de igualdad y diversidad, pero con los que tenemos unos años más, no hay ningún tipo de consideración. Es una forma de edadismo de la que nadie habla”.

El detrás de escena en el reality de cocina Mirol MasterChef Además de las tensiones personales, el periodista detalló un clima de intensa competencia y presiones internas que no se muestra al público. Comparó el entorno con el de otros realitys: “Ahí adentro se matan. Es como en Gran Hermano: al principio todos se abrazan, pero después empieza el juego real”. Y como ejemplo del rigor, relató la supuesta mala experiencia de una colega: “A Momi Giardina la destruyeron en su primera semana. La trataron tan mal que terminó con medicación. Después, cuando lo contó, mágicamente su plato fue el mejor. Es todo muy extraño”, sostuvo. Mirol también recordó un episodio donde los jueces de MasterChef Celebrity lo descalificaron antes del debut televisivo: “Me humillaron. Tres días antes del estreno, los jurados salieron en televisión a decir que yo debía aprender a aceptar consejos, como si ya me hubieran evaluado. Spoilearon el programa y dejaron claro que no les caía bien”.