¿Se viene el casamiento? La inesperada confesión de La Joaqui sobre su futuro con Luck Ra que ilusionó a todos

La cantante reveló el detalle en MasterChef Celebrity. Cuando la conductora le preguntó por el gran paso, la mujer no dudó en responder.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó un momento inesperado y lleno de ternura protagonizado por La Joaqui. Mientras se concentraba en su plato, Wanda Nara se acercó a su estación para charlar y terminó sacándole una confesión romántica que sorprendió a todos.

En otras ocasiones, la pareja de cantantes ha revelado no solo su apasionado amor, sino la idea de tener hijos a futuro. Pero, si de un casamiento a corto plazo se trata, la palabra de la joven fue clave para el futuro.

La confesión de La Joaqui Embed - ¿Se viene casamiento? la inesperada confesion de La Joaqui sobre su futuro con Luck Ra que sorprendio a todos “¿Qué opina Luck Ra de que estés acá?”, le preguntó la conductora mientras la participante estaba concentrada con su plato. La cantante respondió sin dudar: “Él me tiene toda la fe del mundo”, dejando en claro el fuerte apoyo que recibe de su pareja.

Pero el diálogo no quedó ahí. Wanda fue por más y lanzó la pregunta que todos querían escuchar: “¿Hay planes de boda?”. Entre risas y algo de nervios, La Joaqui expresó su deseo: “Ojalá”. Y cuando Wanda aseguró que “se viene la propuesta”, la artista reaccionó con humor y emoción: “Ay, Dios te oiga”.

La cantante dejó ver su anhelo de ser marido y mujer con el joven de 26 años, aunque no dio a entender que hay ideas de que suceda pronto.