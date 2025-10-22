Wanda Nara comunicó una determinante decisión contra una de las famosas que están en el programa.

MasterChef Celebrity volvió con todo tras una gala de eliminación picante que dejó afuera a Roña Castro y en donde también Pablo Lescano decidió abandonar las cocinas más famosas del país. El día martes, las hornallas volvieron a encenderse para que los famosos nuevamente cocinen y puedan convencer al jurado.

Sin embargo, se notó una gran ausencia en el grupo de participantes y quien no se encontraba presente era Momi Giardina, integrante de LUZU, faltó al programa y es por esto que Wanda Nara comunicó una dura sanción contra ella. La producción no tuvo contemplación y le dio una severa sanción.

La participante, fue enviada directamente a la próxima Gala de Eliminación del domingo. Wanda aclaró de inmediato el motivo de la falta de Momi, confirmando que la ausencia se debió a una cuestión de salud: "Bueno, chicos, como verán hoy, también tenía que cocinar Momi Giardina".

Video: Momi Giardina fue sancionada en MasterChef Celebrity Sancionaron fuertemente a una participante de MasterChef Celebrity: el motivo "No pudo estar acá. Está enferma, tiene fiebre. Por eso, Momi, te mandamos un beso, cuidate mucho", comentó la conductora del programa respecto a la ausencia de la participante. Pese a esto, Telefe siguió sus reglas y la envió directamente a la gala del domingo, donde una mala decisión puede afectar tu plato y dejarte fuera del certamen.