Sancionaron fuertemente a una participante de MasterChef Celebrity: el motivo
Wanda Nara comunicó una determinante decisión contra una de las famosas que están en el programa.
MasterChef Celebrity volvió con todo tras una gala de eliminación picante que dejó afuera a Roña Castro y en donde también Pablo Lescano decidió abandonar las cocinas más famosas del país. El día martes, las hornallas volvieron a encenderse para que los famosos nuevamente cocinen y puedan convencer al jurado.
Sin embargo, se notó una gran ausencia en el grupo de participantes y quien no se encontraba presente era Momi Giardina, integrante de LUZU, faltó al programa y es por esto que Wanda Nara comunicó una dura sanción contra ella. La producción no tuvo contemplación y le dio una severa sanción.
La participante, fue enviada directamente a la próxima Gala de Eliminación del domingo. Wanda aclaró de inmediato el motivo de la falta de Momi, confirmando que la ausencia se debió a una cuestión de salud: "Bueno, chicos, como verán hoy, también tenía que cocinar Momi Giardina".
Video: Momi Giardina fue sancionada en MasterChef Celebrity
"No pudo estar acá. Está enferma, tiene fiebre. Por eso, Momi, te mandamos un beso, cuidate mucho", comentó la conductora del programa respecto a la ausencia de la participante. Pese a esto, Telefe siguió sus reglas y la envió directamente a la gala del domingo, donde una mala decisión puede afectar tu plato y dejarte fuera del certamen.
De esta manera, la humorista perdió la oportunidad de competir por la salvación y se une automáticamente a la lista de nominados. Ahora, Giardina deberá jugarse su permanencia en la temida gala del fin de semana. Sus compañeros tras el anuncio no dudaron y le enviaron mensajes de aliento.