Diego Topa reveló a qué le tiene fobia y sorprendió a todos: "Casi tiro una mesa en un restaurante"

Diego Topa fue invitado al programa Otro día perdido este martes y terminó sorprendiendo a todos con una confesión inesperada: el animador infantil reveló que sufre una fobia intensa a las palomas.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini le consultó si era verdad que no le gustaban las palomas. "Soy fóbico", confesó Topa.

Diego Topa en Otro día perdido 2 El actor confesó que le tiene fobia a las palomas. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Entonces, el actor recordó lo que le sucedió en uno de sus trabajos: "En el Zapping, en la apertura, yo tenía que hacer un truco de magia con una paloma y le digo 'no puedo'. Tenía miedo. Y dije 'no puedo, de verdad, tengo fobia' y bueno, me lo cambiaron por un truco de cartas".

La fobia es tan grande que lo lleva a evitar lugares emblemáticos: "No voy a Plaza de Mayo. Y cuando me fui de vacaciones en Venecia, ni te cuento".