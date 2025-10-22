Diego Topa reveló a qué le tiene fobia y sorprendió a todos: "Casi tiro una mesa en un restaurante"
El actor estuvo como invitado este martes a "Otro día perdido" y confesó la fobia que padece, que le ha generado situaciones insólitas y complicadas.
Diego Topa fue invitado al programa Otro día perdido este martes y terminó sorprendiendo a todos con una confesión inesperada: el animador infantil reveló que sufre una fobia intensa a las palomas.
Todo comenzó cuando Mario Pergolini le consultó si era verdad que no le gustaban las palomas. "Soy fóbico", confesó Topa.
Entonces, el actor recordó lo que le sucedió en uno de sus trabajos: "En el Zapping, en la apertura, yo tenía que hacer un truco de magia con una paloma y le digo 'no puedo'. Tenía miedo. Y dije 'no puedo, de verdad, tengo fobia' y bueno, me lo cambiaron por un truco de cartas".
La fobia es tan grande que lo lleva a evitar lugares emblemáticos: "No voy a Plaza de Mayo. Y cuando me fui de vacaciones en Venecia, ni te cuento".
Esto fue lo que contó Diego Topa en Otro día perdido
"Es feo, porque lo que vivís es horrible, pero para el de afuera... yo, los gritos que pego. Estuve en un restaurant en Rosario hace poco y entró una paloma al restaurant, casi tiro la mesa. Hermoso el show que te doy", contó el animador infantil.