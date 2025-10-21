Topa, víctima de una estafa millonaria: el conductor perdió sus ahorros por culpa del tío de Pepe Ochoa

Diego Topa reveló que fue estafado por Enrique Blaksley, tío de Pepe Ochoa, al perder dos lotes que había comprado con sus ahorros.

El reconocido conductor de programas infantiles Diego Topa sorprendió al revelar que fue una de las víctimas de la millonaria estafa piramidal orquestada por el empresario Enrique Blaksley. El caso, que volvió a ser tema de conversación en la farándula tras el reciente cruce entre panelistas de LAM, involucró a más de 300 personas y ahora suma el nombre de una figura muy querida por el público.

Diego Topa confesó que fue estafado por Enrique Blaksley La confesión de Topa se dio a conocer luego de que se expusiera el vínculo familiar entre el estafador condenado y el periodista de espectáculos Pepe Ochoa, sobrino de Blaksley. El tema resurgió en el contexto de una disputa televisiva entre Fernanda Iglesias y el panelista de Ángel de Brito, donde Iglesias ventiló la relación familiar para criticar a su excompañero.

Juan Etchegoyen dio detalles acerca de la estafa que sufrió Diego Topa. El empresario Enrique Blaksley Señorans fue condenado y detenido por una estafa que afectó a más de 300 inversores, con un monto que superó los 185 millones de pesos. Ahora, el periodista Juan Etchegoyen fue quien reveló el nombre de Diego Topa como una de las víctimas famosas del entramado.

Diego Topa Foto: Instagram Topa fue uno de los 300 damnificados. Foto: captura pantalla El Trece Etchegoyen comunicó en su ciclo Mitre Live que habló con el animador, quien lo autorizó a contar su testimonio. El conductor de programas infantiles brindó detalles sobre la pérdida que sufrió: "Yo fui uno de los estafados en los dos lotes que compré, era mi sueño, fui uno de los pocos que pagó todo en regla, años y años de juicio, ya lo solté, que la vida se encargue de hacer justicia".