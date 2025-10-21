Luego de que Pablo Lescano renunciara a MasterChef Celebrity, el rating del ciclo se vino en picada

El cantante de Damas Gratis renunció al ciclo culinario el domingo, y su salida habría provocado un fuerte impacto en el rating del programa.

El pasado domingo 19 de octubre, se realizó la primera Gala de Eliminación en MasterChef Celebrity. Roña Castro quedó fuera de la competencia culinaria, pero, lo que más llamó la atención de la emisión, fue el anuncio de Pablo Lescano de que abandonaba el programa.

La renuncia del cantante de Damas Gratis generó una gran repercusión en las redes sociales y, seguidores del ciclo, pidieron que vuelva el artista.

Así fue el momento en el que Pablo Lescano abandonó MasterChef Celebrity Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity en vivo y sorprendió a todos: "No puedo" Y parece que la salida de Lescano terminó repercutiendo en materia de rating. Y es que este lunes, el programa registró su desempeño más bajo desde el estreno. Según los datos de Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity alcanzó un promedio de 12,7 puntos en la primera parte del envío y apenas 10,0 en la segunda, marcando una caída notable respecto a la semana inicial.

Recordemos que el programa culinario, durante su primera semana al aire, promedió 17,2 puntos de rating y se mantuvo en cifras cercanas a los 15 y 16 puntos, con picos que superaron los 17 puntos en varios episodios.