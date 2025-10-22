Tamara Pettinato rompió el silencio y le respondió a Fabiola Yáñez por sus videos con Alberto Fernández
La hija de Roberto Pettinato dialogó con Alejandro Guatti para Intrusos y le contestó a la exprimera dama, tras sus dichos sobre los videos junto al expresidente.
Tamara Pettinato rompió el silencio y respondió con firmeza a Fabiola Yáñez tras los comentarios sobre sus videos junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada. Y es que, en las últimas horas, la exprimera dama se pronunció públicamente por primera vez sobre el material que involucra a la mediática en el despacho presidencial y lanzó un mensaje contundente.
"Yo sabía lo que pasaba, me dolió que saliera a la luz, es humillante", expresó Yáñez.
Por su parte, Pettinato respondió a los comentarios de Fabiola en un diálogo con Alejandro Guatti para Intrusos.
"No vi nada... El nombre de mi programa es por ese video, para quitarle dramatismo después de un año. Pero no tengo nada para decir de ella", aseguró la conductora de Decime Algo Lindo.
"El video no salió de la causa, lo tenía una sola persona, me cuesta creer que se filtró. No sé qué tenía ella en sus manos y qué no... solo digo que el video lo tenia una sola persona. Lo filtraron a propósito, de ese lado, malintencionadamente", añadió Tamara.