Tamara Pettinato rompió el silencio y le respondió a Fabiola Yáñez por sus videos con Alberto Fernández

La hija de Roberto Pettinato dialogó con Alejandro Guatti para Intrusos y le contestó a la exprimera dama, tras sus dichos sobre los videos junto al expresidente.

Tamara Pettinato rompió el silencio y respondió con firmeza a Fabiola Yáñez tras los comentarios sobre sus videos junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada. Y es que, en las últimas horas, la exprimera dama se pronunció públicamente por primera vez sobre el material que involucra a la mediática en el despacho presidencial y lanzó un mensaje contundente.

"Yo sabía lo que pasaba, me dolió que saliera a la luz, es humillante", expresó Yáñez.

Fabiola Yáñez Fabiola Yáñez volvió al país. Foto: Instagram @fabiolaoficialok Por su parte, Pettinato respondió a los comentarios de Fabiola en un diálogo con Alejandro Guatti para Intrusos.

"No vi nada... El nombre de mi programa es por ese video, para quitarle dramatismo después de un año. Pero no tengo nada para decir de ella", aseguró la conductora de Decime Algo Lindo.

Tamara Pettinato en Decime Algo Lindo Pettinato le respondió a Yáñez. Captura de pantalla Youtube La Grieta TV.