Tras una exclusiva boda en Mendoza: así fueron los días de Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña en la provincia

Mendoza fue testigo de un lujoso evento este fin de semana. Un casamiento con numerosas caras reconocidas y un lugar elegido soñado. Se trató de la boda de la hija de un reconocido empresario de joyas y tras el suceso, los famosos disfrutaron de la estadía, visitando lugares y descansando antes de la partida.

La bodega Durigutti , ubicada en Luján de Cuyo, fue el destino elegido para la mágica velada. Ernesto Mosso (Mosso Jewelry) celebró a lo grande el matrimonio de su hija, acompañado de amigos y familiares. Entre los cercanos famosos se encontraron Cecilia Bolocco , Máximo Menem Bolocco, Benjamín Vicuña y Anita Espasandin.

Cada una de las figuras posó con el atardecer mendocino, trajes elegantes y colores cálidos para homenajear el importante acontecimiento. Luego de la boda, las figuras decidieron recorrer distintos puntos de la provincia e Instagram fue testigo de los mágicos días vividos.

En un diverso carrusel, lleno de fotografías y color. Máximo Bolocco mostró su fin de semana en Mendoza. Acompañado de una amiga y Cecilia, el joven mostró los diversos puntos mendocinos recorridos, como el Hotel Hyatt, el Parque General San Martín y La Gloria Cantina Cool.

En el mismo compilado, el hijo de Carlos Saúl Menem se mostró con Benjamín Vicuña, Fernando Larrain y Pepo Daire, esposo de la chilena. Los paisajes resaltaron en las diversas cuentas de la red social, y los posteos recolectaron numerosos comentarios y me gustas de los residentes que supieron de la estadía de las figuras.

portadas nuevas (19) Algunas imágenes compartidas por Máximo Bolocco. Créditos: maximobolocco

"Mendoza me dejaste el corazón contento ‍ muy buena escapada con mi amigo del alma", expresó Anastasia Vermehen en su posteo, aludiendo a Máximo Bolocco. Mientras que el joven de 21 años se acotó a "Un finde en #mendoza", publicación que fue respondida por Benjamín Vicuña con un comentario: "Fin de semana glorioso".

Benjamín Vicuña y su fin de semana en Mendoza

Embed - Tras una exclusiva boda en Mendoza: así fueron los días de Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña en la provincia

La encargada de documentar la lujosa escapada fue la pareja del actor, Anita Espasandin; quien con diversas fotografías, se mostró muy enamorada junto al chileno y de los diversos paisajes recorridos en la provincia.

portadas nuevas (21) Algunas imágenes compartidas por Anita Espasandin. Créditos: anita.espasandin

Habiendo recorrido La Gloriosa Cantina Cool y mostrando videos de la boda, la mujer expresó haberse sentido contenta con su estadía. En la publicación, Máximo Bolocco sumó su aporte con un "Que bien la pasamos", mientras que Vicuña colocó un emoji de corazón rojo.