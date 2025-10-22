La polémica teoría de Adrián Pallares sobre la participación de Susana Roccasalvo en MasterChef Celebrity: "La están..."

En "Intrusos", el conductor lanzó una teoría sobre la participación de la periodista en el ciclo culinario que podría generar debate entre los participantes.

Adrián Pallares es uno de los conductores de "Intrusos".

Tras la eliminación de Jorge 'Roña' Castro, el primer expulsado del certamen, MasterChef Celebrity inició una nueva etapa de competencia. Los doce participantes restantes debieron preparar un plato a elección tras recorrer un mini mercado con productos especiales, entre los que destacaban carnes poco convencionales.

El elenco recibió la incorporación del cantante Walas, de Massacre, quien tuvo una destacada actuación en la jornada. Otra participante que logró subir al balcón fue Susana Roccasalvo, gracias a su impecable preparación: pavo al horno con mostaza de Dijon, sobre un colchón de champiñones y ananá.

En Intrusos, Adrián Pallares lanzó una teoría que podría encender una nueva polémica en MasterChef Celebrity.

"Voy a decir una cosa que siembro acá, a Susana Roccasalvo la están ayudando a cocinar. Ella hizo un plato y le preguntaron qué le había puesto y no se acordaba de nada", dijo el conductor del programa.