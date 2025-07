Luego de los recientes escándalos: el último posteo de Mauro Icardi que sepulta todas las acusaciones

Antes de que la China Suárez viajara para Turquía, Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo , sacó a la luz supuestas conversaciones con el futbolista, quien le pedía contenido para adultos a cambio de que no se supiera dicha acción. La influencer decidió exponerlo y el escándalo se hizo más grande, considerando la acusación de Natasha Rey días anteriores.

La actriz habría conversado con La Cuerpo, quien pidió capturas de lo charlado y luego, habría expresado "tengo un nudo en la garganta". Pese a lo sucedido, Suárez viajó hacia el país euroasiático y hasta entonces, no ha acontecido noticias respecto al encuentro entre la mediática pareja.

Sin embargo, Mauro posteó en las últimas horas una fotografía en donde se lo ve seguro y confiado. Pese a todos los comentarios negativos y burlescos, el delantero no realizó ningún tipo de aclaración con lo sucedido y respondió con una foto de si mismo.

image Un llamado al silencio. Créditos: Instagram / mauroicardi

Pese a esta última publicación, los usuarios de Instagram decidieron expresarse: "No andemos con pequeñeces, por favor gente", "Pequeño post fingiendo demencia", "Con un ojo mira a la china y con el otro a la cuerpo", "Mauro hace 13 días no públicas fotos con la china me estás preocupando".