"Gané en Italia": el tuit de Wanda Nara sobre la batalla contra Mauro Icardi que borró a pocos minutos

En plena gira europea junto a L-Gante, Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena, pero esta vez no por sus apariciones mediáticas, sino por una resolución judicial que sacude su historia con Mauro Icardi . Mientras el futbolista del Galatasaray insiste en la restitución internacional de sus hijas, Francesca e Isabella, un fallo en Italia le dio la razón a la empresaria y desató un nuevo escándalo.

La propia Wanda fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de un posteo en su cuenta de X, donde explicó que la Justicia italiana desestimó el pedido de Icardi y ordenó que el caso se siga tramitando en Argentina. “La Justicia italiana cerró el pedido de restitución realizado también ahí diciendo que no es competente con las propias nenas italianas”, escribió la mediática.

En el mismo texto, Wanda reveló que el divorcio con Icardi ni siquiera fue iniciado formalmente, y que lo único que está en trámite es la separación: “Eso me da igual”. Además, denunció que su ex presentó los papeles a propósito sabiendo que el proceso sería lento, y lanzó una bomba: “Este año no hay divorcio”.